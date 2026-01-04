Áramszünet miatt borult sötétbe a főváros, teljes káosz alakult ki

Hírlevél
Berlin több városrésze teljes sötétségbe borult egy szombat reggeli támadás után. Az áramszünet miatt 45 000 háztartás maradt áram, telefon és fűtés nélkül, ami közel 90 000 embert érintett.
Egy váratlan áramszünet miatt Berlin több városrésze teljes sötétségbe borult. Szombat reggel ismeretlenek gyújtottak tüzet egy távvezetéken, amely a Lichterfelde-i erőműhöz vezet, így 45 000 háztartás, körülbelül 90 000 ember maradt áram, telefon és fűtés nélkül – írja a Bild

Egy váratlan áramszünet miatt Berlin több városrésze teljes sötétségbe borult.
Egy váratlan áramszünet miatt Berlin több városrésze teljes sötétségbe borult.
Fotó: Unsplash

A hatóságok gyújtogatásra gyanakodnak, az áram-helyreállítás pedig a tervek szerint csütörtökig eltarthat. 

Az áramszünet hatalmas káoszt okozott: szupermarketek maradtak zárva, a liftek nem működnek, és sok háztartásban a fűtés sem működik. 

Éjfél után nem sokkal a Lichterfelde és Zehlendorf egyes részein visszakapcsolták az áramot, így közel 3000 háztartásban indult újra az élet, de sokaknál azóta sincs áram, és a hatóságok egyelőre nem tudják megmondani, mikorra sikerül megjavítani a hibás vezetékeket. 

