Áramszünet miatt borult sötétbe a főváros, teljes káosz alakult ki

Egy váratlan áramszünet miatt Berlin több városrésze teljes sötétségbe borult. Szombat reggel ismeretlenek gyújtottak tüzet egy távvezetéken, amely a Lichterfelde-i erőműhöz vezet, így 45 000 háztartás, körülbelül 90 000 ember maradt áram, telefon és fűtés nélkül – írja a Bild.

Fotó: Unsplash

A hatóságok gyújtogatásra gyanakodnak, az áram-helyreállítás pedig a tervek szerint csütörtökig eltarthat.

Az áramszünet hatalmas káoszt okozott: szupermarketek maradtak zárva, a liftek nem működnek, és sok háztartásban a fűtés sem működik.

Éjfél után nem sokkal a Lichterfelde és Zehlendorf egyes részein visszakapcsolták az áramot, így közel 3000 háztartásban indult újra az élet, de sokaknál azóta sincs áram, és a hatóságok egyelőre nem tudják megmondani, mikorra sikerül megjavítani a hibás vezetékeket.

