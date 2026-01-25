Pusztít a rendkívüli téli időjárás: a kiterjedt áramszünet miatt több államban is vészhelyzeti intézkedések vannak érvényben

Rendkívül erős téli vihar bénította meg a hétvégén az Egyesült Államokban a légi közlekedést, és okozott kiterjedt áramszünetet. A PowerOutage.com adatai alapján szombat késő estére több mint 160 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, döntően Louisianában és Texasban.

Hatalmas áramszünet sújtja az Egyesült Államokat (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Áramszünet az Egyesült Államokban: tízezrek maradtak áram nélkül

Az amerikai energiaügyi minisztérium (DOE) vészhelyzeti intézkedést rendelt el Texasban, és felhatalmazta a texasi hálózatirányítót, az ERCOT-ot, hogy adatközpontoknál és más nagy létesítményekben tartalék áramtermelő kapacitásokat vessen be a kiesések mérséklésére.

Donald Trump elnök a vihart „történelminek” nevezte, és tizenkét államban hagyta jóvá a szövetségi katasztrófahelyzeti vésznyilatkozatot; a belbiztonsági minisztérium (DHS) pedig arról számolt be, hogy összesen 17 állam és a fővárosi szövetségi körzet (Washington D.C.) rendelt el időjárási vészhelyzetet.

A belbiztonsági miniszter, Kristi Noem közölte: a déli államokban „tízezrek” maradtak áram nélkül, és a lakosságot üzemanyag- és élelmiszerkészletek felhalmozására is figyelmeztette. A FlightAware repüléskövető szolgálat adatai alapján szombaton este több mint négyezer amerikai járatot töröltek, míg a vasárnapra tervezett indulások közül több mint 9400-at már előzetesen annuláltak.

A nagy amerikai légitársaságok arra figyelmeztették az utasokat, hogy hirtelen menetrend-módosításokra és további járattörlésekre kell számítani.

