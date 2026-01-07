A havazás Erdélyt sem kímélte – komoly károkat hagyott maga után a tél

Az elmúlt napok rendkívüli időjárása miatt több térségben is fennakadások alakultak ki az áramszolgáltatásban, az áramszünet elsősorban a hegyvidéki és erdős területeket érintette. A szolgáltatók folyamatos hibaelhárítással igyekeznek helyreállítani az ellátást, miközben a károk felmérése és a hálózat javítása több településen még zajlik – tájékoztat a Maszol.

Az áramszünet miatt több településen is folyamatosan dolgoznak a szakemberek - képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Jelentősen csökkent az áramellátás nélkül maradt háztartások száma Romániában a folyamatos hibaelhárítás eredményeként – közölte szerdán az energiaügyi miniszter.

Áramszünet: több mint 27 ezer háztartásnál már visszatért az áram

A tárcavezető tájékoztatása szerint szerdán délben már csak 649 háztartás volt áram nélkül, valamennyi Fehér megye területén. Az elmúlt 24 órában több mint 27 500 fogyasztót sikerült visszakapcsolni az elektromos hálózatra.

Havazás miatt leállt a légi közlekedés – több száz európai járatot töröltek

Európa nyugati részén komoly fennakadásokat okoz az időjárás. A havazás miatt repülőjáratokat törölnek, vasúti és közúti korlátozásokat vezettek be Belgiumban és Hollandiában, miközben több ezer utas kényszerült várakozásra.

Brutális havazás: 12 órára megbénult a vasút Horvátországban

A rendkívüli téli időjárás komoly fennakadásokat okozott Horvátország több térségében, különösen a közlekedésben. A havazás miatt vonatok akadtak el, járatokat töröltek, az utasok pedig hosszú órákra kényszerültek várakozásra.