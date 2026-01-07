Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meloni besokallt – olyan kemény üzenetet küldött, amire még Zelenszkij sem számított

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

áramszünet

A havazás Erdélyt sem kímélte – komoly károkat hagyott maga után a tél

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt napok rendkívüli időjárása Erdély több térségében is fennakadásokat okozott az energiaellátásban. Az áramszünet miatt több településen dolgoznak hibaelhárító egységek, a szakemberek célja az ellátás mielőbbi, teljes visszaállítása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áramszünethavazásErdély

Az elmúlt napok rendkívüli időjárása miatt több térségben is fennakadások alakultak ki az áramszolgáltatásban, az áramszünet elsősorban a hegyvidéki és erdős területeket érintette. A szolgáltatók folyamatos hibaelhárítással igyekeznek helyreállítani az ellátást, miközben a károk felmérése és a hálózat javítása több településen még zajlik – tájékoztat a Maszol.

áramszünet
Az áramszünet miatt több településen is folyamatosan dolgoznak a szakemberek - képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Jelentősen csökkent az áramellátás nélkül maradt háztartások száma Romániában a folyamatos hibaelhárítás eredményeként – közölte szerdán az energiaügyi miniszter.

Áramszünet: több mint 27 ezer háztartásnál már visszatért az áram

A tárcavezető tájékoztatása szerint szerdán délben már csak 649 háztartás volt áram nélkül, valamennyi Fehér megye területén. Az elmúlt 24 órában több mint 27 500 fogyasztót sikerült visszakapcsolni az elektromos hálózatra.

A közlemény szerint Fehér megyében továbbra is zajlanak a munkálatok, mivel az elmúlt napok jelentős havazása komoly károkat okozott az infrastruktúrában. Jelenleg 14 településen dolgoznak a szakemberek az ellátás teljes helyreállításán. 

Havazás miatt leállt a légi közlekedés – több száz európai járatot töröltek

Európa nyugati részén komoly fennakadásokat okoz az időjárás. A havazás miatt repülőjáratokat törölnek, vasúti és közúti korlátozásokat vezettek be Belgiumban és Hollandiában, miközben több ezer utas kényszerült várakozásra.

Brutális havazás: 12 órára megbénult a vasút Horvátországban

A rendkívüli téli időjárás komoly fennakadásokat okozott Horvátország több térségében, különösen a közlekedésben. A havazás miatt vonatok akadtak el, járatokat töröltek, az utasok pedig hosszú órákra kényszerültek várakozásra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!