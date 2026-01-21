Ahogyan arról az Origo nemrég beszámolt, Trump bejelentette: megállapodás alapjait rakták le a NATO-val Grönlandról és az egész sarkvidéki térségről, amiért cserébe az Egyesült Államok elállt az európai országokat sújtó vámok bevezetésétől.

Aranykupola: mit kell tudni az új amerikai csodafegyverről? Forrás: Screenshot/Youtube

Trump szerint az Egyesült Államoknak nem gazdasági, hanem nemzetbiztonsági okokból van szüksége Grönlandra. A Truth Socialon úgy fogalmazott: a sziget „elengedhetetlen” az Aranykupola megépítéséhez, amely Amerika jövőbeli védelmének egyik alappillére lenne. Trump hangsúlyozta, hogy a NATO-nak is érdeke a projekt támogatása, mivel a szövetség Grönland bevonásával „sokkal ütőképesebbé” válna.

Az Aranykupola egy, az Egyesült Államokat védő rakétavédelmi rendszer, amelyet egy tavaly aláírt elnöki rendelet alapozott meg. Trump állítása szerint a pajzs képes lenne elfogni hiperszonikus, ballisztikus és fejlett robotrepülőgépeket, valamint drónokat is, még akkor is, ha azokat a világ másik feléről vagy akár az űrből indítják.

Így épülhet fel az Aranykupola rakétavédelmi rendszer

Az Aranykupola a meglévő amerikai védelmi technológiák egy részére épülhet. Egy amerikai kongresszusi jelentés szerint a rendszer különböző érzékelő-, elfogó- és irányítási elemeket kapcsolna össze, beleértve a nagy hatótávolságú, űralapú és korai riasztóradarokat. A terv része lehet a THAAD és a Patriot rendszer is, amelyek már jelenleg is képesek robotrepülőgépek, hiperszonikus fegyverek és nagyobb drónok elfogására.

A jelentés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy Trump kormánya eddig nem mutatta be részletesen az Aranykupola teljes működését, beszerzési terveit és ütemezését. A projekt körül azonban már megjelentek a lehetséges szereplők: a Lockheed Martin, az L3Harris és az RTX is részt vehet a fejlesztésekben. A Lockheed Martin közlése szerint már elkészült egy olyan irányítási prototípus, amely a szenzorokat, fegyverrendszereket és platformokat a tengerfenéktől az űrig egyetlen rendszerbe kapcsolná össze.

Az amerikai védelmi minisztérium és a Rakétavédelmi Ügynökség közben több ezer vállalatot vont be egy előkészítő programba, amelynek célja, hogy megteremtse az Aranykupola későbbi szerződéseinek alapját.

A projekt becsült költsége a következő évtizedben elérheti a 151 milliárd dollárt.

Trump Grönlandról szóló NATO-megállapodása így nem önálló döntésnek tűnik, hanem egy átfogó stratégia részének, amelynek középpontjában az Aranykupola áll – egy olyan rakétavédelmi pajzs, amely az Egyesült Államok és szövetségesei biztonságát hivatott garantálni.