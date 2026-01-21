Aranykupola: mit kell tudni az új amerikai csodafegyverről?

Ahogyan arról az Origo nemrég beszámolt, Trump bejelentette: megállapodás alapjait rakták le a NATO-val Grönlandról és az egész sarkvidéki térségről, amiért cserébe az Egyesült Államok elállt az európai országokat sújtó vámok bevezetésétől.
Trump szerint az Egyesült Államoknak nem gazdasági, hanem nemzetbiztonsági okokból van szüksége Grönlandra. A Truth Socialon úgy fogalmazott: a sziget „elengedhetetlen” az Aranykupola megépítéséhez, amely Amerika jövőbeli védelmének egyik alappillére lenne. Trump hangsúlyozta, hogy a NATO-nak is érdeke a projekt támogatása, mivel a szövetség Grönland bevonásával „sokkal ütőképesebbé” válna.
Az Aranykupola egy, az Egyesült Államokat védő rakétavédelmi rendszer, amelyet egy tavaly aláírt elnöki rendelet alapozott meg. Trump állítása szerint a pajzs képes lenne elfogni hiperszonikus, ballisztikus és fejlett robotrepülőgépeket, valamint drónokat is, még akkor is, ha azokat a világ másik feléről vagy akár az űrből indítják.
Így épülhet fel az Aranykupola rakétavédelmi rendszer
Az Aranykupola a meglévő amerikai védelmi technológiák egy részére épülhet. Egy amerikai kongresszusi jelentés szerint a rendszer különböző érzékelő-, elfogó- és irányítási elemeket kapcsolna össze, beleértve a nagy hatótávolságú, űralapú és korai riasztóradarokat. A terv része lehet a THAAD és a Patriot rendszer is, amelyek már jelenleg is képesek robotrepülőgépek, hiperszonikus fegyverek és nagyobb drónok elfogására.
A jelentés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy Trump kormánya eddig nem mutatta be részletesen az Aranykupola teljes működését, beszerzési terveit és ütemezését. A projekt körül azonban már megjelentek a lehetséges szereplők: a Lockheed Martin, az L3Harris és az RTX is részt vehet a fejlesztésekben. A Lockheed Martin közlése szerint már elkészült egy olyan irányítási prototípus, amely a szenzorokat, fegyverrendszereket és platformokat a tengerfenéktől az űrig egyetlen rendszerbe kapcsolná össze.
Az amerikai védelmi minisztérium és a Rakétavédelmi Ügynökség közben több ezer vállalatot vont be egy előkészítő programba, amelynek célja, hogy megteremtse az Aranykupola későbbi szerződéseinek alapját.
A projekt becsült költsége a következő évtizedben elérheti a 151 milliárd dollárt.
Trump Grönlandról szóló NATO-megállapodása így nem önálló döntésnek tűnik, hanem egy átfogó stratégia részének, amelynek középpontjában az Aranykupola áll – egy olyan rakétavédelmi pajzs, amely az Egyesült Államok és szövetségesei biztonságát hivatott garantálni.