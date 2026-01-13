Hatalmas rajtaütés: bilincsben a torontói aranyrablás egyik kulcsfigurája

A hatóságok szerint a férfit kulcsszereplőként tartják számon a több mint 20 millió dolláros (ötmilliárd forintos) zsákmánnyal járó akcióban. Az aranyrablás Kanada történetének eddigi legnagyobb ilyen jellegű bűncselekményének számít – írja a CBS.

400 kilogrammnyi arany tűnt el a rablás során

Fotó: Pixabay

Az aranyrablás részletei

A szállítmány 2023. április 17-én érkezett Zürichből, és közel 400 kilogrammnyi aranyrudat, valamint 2,5 millió kanadai dollárnyi valutát tartalmazott.

A rakományt másnap eltűntnek jelentették az Air Canada raktárából. A nyomozás szerint egy hamis légi fuvarlevéllel érkező teherautó vitte el a szállítmányt. A Peel Regionális Rendőrség Project 24K néven indított nagyszabású vizsgálatot.

A korábbi rajtaütés

A rendőrfőnök szerint a bűncselekményt egy jól szervezett csoport hajtotta végre, amely nemzetközi együttműködésre kényszerítette a hatóságokat. Eddig tíz embert vádoltak meg vagy köröznek, közülük ketten továbbra is szökésben vannak, egyikük Indiában lehet. Az egyik gyanúsítottat, Durante King-Mcleant, 2023-ban Pennsylvaniában fogták el, mert állítólag ő vezette a teherautót. A férfi több tucat fegyvert szállított, amelyeket a rendőrség szerint Kanadában akartak eladni. A rendőrség eddig kevesebb mint 100 ezer dollár értékű megolvasztott aranyat és némi készpénzt talált meg, miközben Chaudharyt a terv legfőbb irányítójaként emlegetik.