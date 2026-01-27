Sokkoló átváltozás: több százezer dollárt fizettek ezért az arcért

Egy viccesnek szánt videó indította el azt a folyamatot, amely végül az egyik legmodernebb és legdrágább arcplasztika elvégzéséhez vezetett Beverly Hillsben. A 48 éves Tricia Dikes egy barátjának, plasztikai sebészének panaszkodott az öregedő arca miatt – a beszélgetésből pedig hamar valós beavatkozás lett.

A modern arcplasztika történetei gyakran sokkolók, mégis egyre többeket érdekel, mi történik valójában a műtőajtók mögött.

Fotó: Alexander Mass / Pexels

Drága plasztikai műtét

A nő végül egy különleges, AuraLyft nevű arcplasztikát kapott, amelyet maga az eljárást kifejlesztő sebész végzett el rajta. A műtét ára a különböző kiegészítésekkel akár 350 ezer dollárig (~113 millió forint) is felmehet, és a célja az volt, hogy természetes módon fiatalítsa meg az arcot, elkerülve a „művi” hatást – számol be a New York Post.

A beavatkozás több mint hét órán át tartott, a felépülés pedig kezdetben sokkoló volt:

duzzanat, véraláfutások és zsibbadás kísérte az első napokat.

Tricia azonban már két hét után látta a változást, három hónap elteltével pedig a környezete szerint úgy nézett ki, mintha „csak kipihentebb lenne”.

Különleges arcplasztika

Az arcplasztika teljes folyamatát videókon is dokumentálták, amelyek milliós nézettséget hoztak – és nem csak pozitív reakciókat. A kritikák azonban nem rendítették meg: elmondása szerint most végre újra önmagát látja a tükörben, és egyáltalán nem bánja a döntését.

A történet újra rávilágít arra, hogy a modern arcplasztika már nem feltétlenül drasztikus átalakulást jelent, hanem sokaknál inkább az „eredeti arc” visszanyeréséről szól.

