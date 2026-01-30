Hírlevél
énekesnő

Kínos baki: Ariana Grandénak hat ujja van

Egy elsőre ártatlannak tűnő baki hamar bejárta a sajtót. Ariana Grande a Vouge Japannak pózolt, azonban az utómunka során a bal kezére felkerült egy extra ujj.
Ariana Grande plusz ujjat „növesztett” a Vouge Japan divatlap fotózásán. A sztárról készült képeket Photoshoppal szerkesztették meg, ám a fotós nem vette észre, hogy az énekesnőnek hat ujjat csinált a program – írja a TMZ.

Ariana Grande
Ariana Grande Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A képen a Wicked sztárja egy virágmintás Dior miniszoknyát és felsőt visel, fehér, hálós kesztyűvel kiegészítve. Ariana bal kezén azonban egy extra kisujj bukkan fel – a kínos bakit egy szerkesztő követhette el. 

Az énekesnő egy percig sem bosszankodott a hiba miatt, inkább jót nevetett rajta, hozzátéve, hogy még akár az új albumának is hasznára lehet a „hatodik ujj”. 

Mindig mondtam, hogy szükségem lenne még néhány végtagra, hogy elkezdhessek egy új albumot

– nyilatkozta az énekesnő. 

Ariana Grande meglepte a rajongókat

A popsztár új frizurája felrobbantotta az internetet. A rajongók felfedezték, hogy a színésznőként is ténykedő Ariana Grande búcsút intett ikonikus szőke hajának, és valami sokkal vadabbat próbált ki.

