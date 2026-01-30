Kínos baki: Ariana Grandénak hat ujja van

Ariana Grande plusz ujjat „növesztett” a Vouge Japan divatlap fotózásán. A sztárról készült képeket Photoshoppal szerkesztették meg, ám a fotós nem vette észre, hogy az énekesnőnek hat ujjat csinált a program – írja a TMZ.
A képen a Wicked sztárja egy virágmintás Dior miniszoknyát és felsőt visel, fehér, hálós kesztyűvel kiegészítve. Ariana bal kezén azonban egy extra kisujj bukkan fel – a kínos bakit egy szerkesztő követhette el.
Az énekesnő egy percig sem bosszankodott a hiba miatt, inkább jót nevetett rajta, hozzátéve, hogy még akár az új albumának is hasznára lehet a „hatodik ujj”.
Mindig mondtam, hogy szükségem lenne még néhány végtagra, hogy elkezdhessek egy új albumot
– nyilatkozta az énekesnő.
Ariana Grande meglepte a rajongókat
A popsztár új frizurája felrobbantotta az internetet. A rajongók felfedezték, hogy a színésznőként is ténykedő Ariana Grande búcsút intett ikonikus szőke hajának, és valami sokkal vadabbat próbált ki.
