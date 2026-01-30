Kínos baki: Ariana Grandénak hat ujja van

Ariana Grande plusz ujjat „növesztett” a Vouge Japan divatlap fotózásán. A sztárról készült képeket Photoshoppal szerkesztették meg, ám a fotós nem vette észre, hogy az énekesnőnek hat ujjat csinált a program – írja a TMZ.

Ariana Grande Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

A képen a Wicked sztárja egy virágmintás Dior miniszoknyát és felsőt visel, fehér, hálós kesztyűvel kiegészítve. Ariana bal kezén azonban egy extra kisujj bukkan fel – a kínos bakit egy szerkesztő követhette el.

ariana grande responds to the six finger photoshop moment from her recent vogue shoot, saying it might help her so she can start ag8:



“oh my goodness how exciting ! i've been saying i need some extra appendages so that i can start an album! thankful for this” pic.twitter.com/SkUFWTJcI0 — ariana grande news network (@arianagbnewsnet) January 30, 2026

Az énekesnő egy percig sem bosszankodott a hiba miatt, inkább jót nevetett rajta, hozzátéve, hogy még akár az új albumának is hasznára lehet a „hatodik ujj”.

Mindig mondtam, hogy szükségem lenne még néhány végtagra, hogy elkezdhessek egy új albumot

– nyilatkozta az énekesnő.

Ariana Grande meglepte a rajongókat

A popsztár új frizurája felrobbantotta az internetet. A rajongók felfedezték, hogy a színésznőként is ténykedő Ariana Grande búcsút intett ikonikus szőke hajának, és valami sokkal vadabbat próbált ki.

Sabrina Carpenter imádja szexi fűzőkben, harisnyatartóban mutogatni magát

Bombatestével és ikonikus miniszoknyás stílusával az egyik legismertebb fiatal híresség lett. Sabrina Carpenter a popdíva, aki játékosan csábít.