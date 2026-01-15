Kiderült a meztelen igazság Ariana Grande kapcsolatáról

A rajongók egy része különleges köteléket sejtett a Wicked két főszereplője között. Az Ariana Grande nevével fémjelzett találgatások azonban a bennfentes információk szerint túlértékelték a helyzetet.

Ariana Grande kapcsolata

A Wicked sajtókörútja során Ariana Grande és Cynthia Erivo gyakran jelent meg kézen fogva, meghatott pillanatokkal és érzelmes gesztusokkal. Ezek a jelenetek gyorsan elindították a pletykákat: sokan úgy vélték, a Wicked sztárjai között szoros, már-már életre szóló kapcsolat alakult ki.

Mi volt a valóság a kamerák mögött?

A bennfentesek szerint a helyzet jóval prózaibb volt. Ariana Grande és Cynthia Erivo valóban közel kerültek egymáshoz a Wicked forgatása és annak folytatása során, ám kapcsolatuk alapvetően szakmai maradt. Amikor nem voltak reflektorfényben, ritkán találkoztak, és nem ápoltak szoros barátságot.

A források hangsúlyozták: sem botrány, sem dráma nem áll a háttérben.

Nem igazak azok a találgatások sem, amelyek szerint „együtt vannak” vagy éppen „szakítottak”, hiszen a kapcsolatuk sosem lépett túl a munkakapcsolat keretein.

A promóció lezárulta után természetes módon eltávolodott egymástól a színésznő és az énekesnő.

Merre tartanak most a Wicked sztárjai?

Az intenzív közös munka után mindkét híresség saját karrierjére és baráti körére koncentrál. Ariana Grande új szakmai kihívások felé fordult, míg Cynthia Erivo szintén a saját projektjeit helyezte előtérbe. A rajongók által feltételezett különleges kötelék így inkább a nyilvánosságnak szólt, mintsem a magánéletüknek – számolt be a dramaturgiai szempontból is túl erősre sikeredett részletekről a The Tab című bulvárlap.

Ariana Grande meglepte a rajongókat

