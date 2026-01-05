Esküvő helyett gyász: négyen meghaltak egy helikopterbalesetben

Az arizonai helikopterbaleset pénteken történt a Arizona állambeli Superior közelében, a Pinal County területén. A helikopter röviddel azután zuhant a kanyon mélyére, hogy felszállt a Pegasus Airpark repülőtérről. A fedélzeten négyen utaztak, túlélő nem volt – írj a FoxNews.

Az arizonai helikopterbaleset egy esküvő napján követelt négy emberéletet egy nehezen megközelíthető kanyonban. Fotó:Illusztráció/Unplash

Arizonai helikopterbaleset: esküvője napján halt meg a pilóta három fiatal unokahúgával

A családtagok szerint a helikopter egy, a terepen kifeszített hevedernek ütközhetett, amelynek következtében a forgószárny lapátjai leszakadtak, a gép irányíthatatlanná vált, majd a kanyonba zuhant.

Four people have died after a private helicopter crashed into mountainous terrain near Superior, Arizona, on Friday morning, US authorities said.



The Federal Aviation Administration confirmed that an MD 369FF helicopter went down near Telegraph Canyon at about 11:00 local time,… pic.twitter.com/tUz9EtVxOF — Flightdrama (@flightdrama) January 3, 2026

A pilóta a Queen Creekben élő, eredetileg Oregonból származó David McCarty volt, aki esküvője napján vállalta a rövid sétarepülést.

Vele utazott három unokahúga – Katelyn Heideman, valamint Rachel és Faith McCarty –, mindhárman húszas éveik elején jártak.

Az arizonai helikopterbaleset így nemcsak egy tapasztalt pilóta, hanem három fiatal nő életét is követelte.

Szemtanúk a családnak elmondták, hogy a levegőben látták leválni a rotorlapátokat közvetlenül a zuhanás előtt.

Tapasztalt pilóta, rutinos útvonal

A hozzátartozók hangsúlyozták: McCarty gyakorlott pilóta volt, több helikopterrel is rendelkezett, és a kanyont korábban számos alkalommal repülte végig baleset nélkül. A mostani út célja kizárólag az volt, hogy a menyegző előtt egy örömteli, közös élményt szerezzenek.

„A család fele odaveszett”

A családok a gyermekeik felét veszítették el azon a napon, amelynek ünnepről kellett volna szólnia

– mondta egy rokon a helyi médiának. Az arizonai helikopterbaleset híre különösen megrázta az oregoni Echo kis közösségét is, ahonnan a három fiatal nő származott.

Ezekben a közösségekben mindenki részt vesz a gyerekek felnevelésében. Most mindenkit letaglózott a gyász

– fogalmazott egy családtag.

Az arizonai helikopterbaleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Órákig keresték a túlélőket, lezuhant egy repülőgép

Lezuhant egy helikopter Arizona hegyvidékes területén. A magánrepülőn a pilóta és három utasa utazott, a helikopter-balesetben mindannyian életüket vesztették.