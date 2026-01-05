Esküvő helyett gyász: négyen meghaltak egy helikopterbalesetben

Az arizonai helikopterbaleset pénteken történt a Arizona állambeli Superior közelében, a Pinal County területén. A helikopter röviddel azután zuhant a kanyon mélyére, hogy felszállt a Pegasus Airpark repülőtérről. A fedélzeten négyen utaztak, túlélő nem volt – írj a FoxNews.
Arizonai helikopterbaleset: esküvője napján halt meg a pilóta három fiatal unokahúgával
A családtagok szerint a helikopter egy, a terepen kifeszített hevedernek ütközhetett, amelynek következtében a forgószárny lapátjai leszakadtak, a gép irányíthatatlanná vált, majd a kanyonba zuhant.
A pilóta a Queen Creekben élő, eredetileg Oregonból származó David McCarty volt, aki esküvője napján vállalta a rövid sétarepülést.
Vele utazott három unokahúga – Katelyn Heideman, valamint Rachel és Faith McCarty –, mindhárman húszas éveik elején jártak.
Az arizonai helikopterbaleset így nemcsak egy tapasztalt pilóta, hanem három fiatal nő életét is követelte.
Szemtanúk a családnak elmondták, hogy a levegőben látták leválni a rotorlapátokat közvetlenül a zuhanás előtt.
Tapasztalt pilóta, rutinos útvonal
A hozzátartozók hangsúlyozták: McCarty gyakorlott pilóta volt, több helikopterrel is rendelkezett, és a kanyont korábban számos alkalommal repülte végig baleset nélkül. A mostani út célja kizárólag az volt, hogy a menyegző előtt egy örömteli, közös élményt szerezzenek.
„A család fele odaveszett”
A családok a gyermekeik felét veszítették el azon a napon, amelynek ünnepről kellett volna szólnia
– mondta egy rokon a helyi médiának. Az arizonai helikopterbaleset híre különösen megrázta az oregoni Echo kis közösségét is, ahonnan a három fiatal nő származott.
Ezekben a közösségekben mindenki részt vesz a gyerekek felnevelésében. Most mindenkit letaglózott a gyász
– fogalmazott egy családtag.
Az arizonai helikopterbaleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
