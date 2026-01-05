Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő kijelentést tett Trump: újabb térség elfoglalását tervezi

Ezt tudnia kell!

Megfagyott a levegő az ATV stúdiójában – ezt mondta a Tisza Párt tanácsadója

arizona

Esküvő helyett gyász: négyen meghaltak egy helikopterbalesetben

33 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy családi örömnap vált felfoghatatlan tragédiává Arizona államban: egy helikopterbaleset során négy ember vesztette életét, köztük a pilóta és három fiatal nő, mindannyian egy esküvő előtti sétarepülésen vettek részt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
arizonahelikopterbalesetpilóta

Az arizonai helikopterbaleset pénteken történt a Arizona állambeli Superior közelében, a Pinal County területén. A helikopter röviddel azután zuhant a kanyon mélyére, hogy felszállt a Pegasus Airpark repülőtérről. A fedélzeten négyen utaztak, túlélő nem volt – írj a FoxNews.

Az arizonai helikopterbaleset egy esküvő napján követelt négy emberéletet egy nehezen megközelíthető kanyonban.
Az arizonai helikopterbaleset egy esküvő napján követelt négy emberéletet egy nehezen megközelíthető kanyonban. Fotó:Illusztráció/Unplash

Arizonai helikopterbaleset: esküvője napján halt meg a pilóta három fiatal unokahúgával

A családtagok szerint a helikopter egy, a terepen kifeszített hevedernek ütközhetett, amelynek következtében a forgószárny lapátjai leszakadtak, a gép irányíthatatlanná vált, majd a kanyonba zuhant.

A pilóta a Queen Creekben élő, eredetileg Oregonból származó David McCarty volt, aki esküvője napján vállalta a rövid sétarepülést. 

Vele utazott három unokahúga – Katelyn Heideman, valamint Rachel és Faith McCarty –, mindhárman húszas éveik elején jártak. 

Az arizonai helikopterbaleset így nemcsak egy tapasztalt pilóta, hanem három fiatal nő életét is követelte.

Szemtanúk a családnak elmondták, hogy a levegőben látták leválni a rotorlapátokat közvetlenül a zuhanás előtt.

Tapasztalt pilóta, rutinos útvonal

A hozzátartozók hangsúlyozták: McCarty gyakorlott pilóta volt, több helikopterrel is rendelkezett, és a kanyont korábban számos alkalommal repülte végig baleset nélkül. A mostani út célja kizárólag az volt, hogy a menyegző előtt egy örömteli, közös élményt szerezzenek.

„A család fele odaveszett”

A családok a gyermekeik felét veszítették el azon a napon, amelynek ünnepről kellett volna szólnia

 – mondta egy rokon a helyi médiának. Az arizonai helikopterbaleset híre különösen megrázta az oregoni Echo kis közösségét is, ahonnan a három fiatal nő származott.

Ezekben a közösségekben mindenki részt vesz a gyerekek felnevelésében. Most mindenkit letaglózott a gyász

 – fogalmazott egy családtag.

Az arizonai helikopterbaleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Órákig keresték a túlélőket, lezuhant egy repülőgép

Lezuhant egy helikopter Arizona hegyvidékes területén. A magánrepülőn a pilóta és három utasa utazott, a helikopter-balesetben mindannyian életüket vesztették.

Két helikopter ütközött New Jersey felett, az egyik a tengelye körül pörögve a földbe csapódott – videó

Súlyos légikatasztrófa történt Hammonton városában vasárnap délelőtt. Két helikopter egymásnak ütközött a levegőben és az egyik gép irányíthatatlanul a földbe zuhant, a pilóta meghalt. A másik helikopter pilótája életveszélyes sérülésekkel került kórházba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!