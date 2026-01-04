Tarol Arnold Schwarzenegger legújabb diétája

Arnold Schwarzenegger elárulta legújabb diétáját. A 2026-os gyorsdiéta ezúttal nem a testre, hanem az agyra és a lélekre hat – írja a New York Post.

Arnold Schwarzenegger Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A legendás akciósztár és testépítő megosztotta a 2026-os év diétáját.

„Tudom, ez meglepő, mert mindig azt mondjuk, hogy a gyors megoldások nem vezetnek tartós sikerhez” – fogalmazott a filmsztár.

A diéta lényege, hogy legalább egy hétig szigorú, teljes mértékben negativitásmentes „agydiétát” – kell tartani.

„Szeretném, ha mindenki megtapasztalná, milyen az élet pesszimizmus, cinizmus és állandó felháborodás nélkül. Mert legyünk őszinték: a körülöttünk lévő sok negatív hatás nemcsak elrontja a hangulatunkat – szó szerint öl” – hangsúlyozta Schwarzenegger.

Több kutatás is bizonyítja, hogy az optimista emberek akár 11–15 százalékkal tovább élnek, és 50–70 százalékkal nagyobb eséllyel érik meg a 85 éves kort, mint borúlátó társaik.

Arnold Schwarzenegger 2026-os detox diétája:

Nincs megállás nélküli görgetés

Csökkentsük drasztikusan a közösségi média használatát. Naponta maximum háromszor nézzük meg a híreket, de legfeljebb 10-10 percet töltsünk a mobilunkkal. A legjobb a teljes digitális detox – amennyiben munkánk megengedi.

A negatív gondolatokat alakítsuk át

„Ne csak dühöngj passzívan – tedd fel magadnak a kérdést: mit tehetek most?” – teszi fel a kérdést a sztár. Minden problémára, gondra van megoldás, csak higgadtan át kell gondolni. Sokszor az is segít, ha papírra vetjük a gondolatainkat, ezzel „kiürítve” az agyunkat.

Adjunk hálát minden nap

Vezessünk egy füzetet, és minden egyes nap írjunk fel egy dolgot, amiért hálásak vagyunk. Megtehetjük ezt a nap elején, vagy a végén is, akár az aznapi jó dolgokért hálát adva.

