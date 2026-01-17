A legfinomabb, legtüzesebb tészta a hideg napokra

A penne all’arrabbiata egy egyszerű, pikáns tésztaétel, az olaszok egyik kedvence. A recept pofon egyszerű, így a kezdő konyhatündérek is bátran nekiállhatnak, ráadásul vegán, így az év eleji népszerű veganuár kihívásba is könnyedén beilleszthető – írja a Guardian.

Fotó: Unsplash

Hozzávalók (2 személyre):

2 evőkanál extra szűz olívaolaj (plusz egy kevés a tálaláshoz)

1 teáskanál chilipehely

2 gerezd fokhagyma

400 g jó minőségű konzerv paradicsom vagy passata

200 g penne

só és frissen őrölt fekete bors

¼ teáskanál vörösborecet

egy marék bazsalikom

A penne all’arrabbiata elkészítése:

A fogás hagyományosan pennével készül, de bármilyen tészta, ami jól megtartja a darabos szószt, tökéletes.

Kezdésként melegítse az olívaolajat közepes lángon egy lábasban. Ezután adja hozzá a chili pelyhet ízlés szerint. Friss chilivel is dolgozhat, ha nem szereti a túl intenzív csípős ízt, akkor a magokat és a hártyát eldobva csökkentheti az erejét.

Amikor a chili elkezd színt váltani, adja hozzá a vékonyra szeletelt fokhagymát, és pirítsa aranyszínűre.

Ezután öntse rá a paradicsomot, és adjon hozzá egy nagy csipet sót. Forralja fel, majd csökkentse a hőt, és hagyja takaréklángon rotyogni körülbelül 15 percig, időnként megkeverve.

Közben főzze meg a tésztát sós, lobogó vízben. Ne főzze teljesen készre, ugyanis még a szószban is fog puhulni a tészta.

Amikor elkészült a szósz, öntse hozzá a vörösborecetet, majd ízlés szerint ízesítse tovább sóval és borssal. Ezután mehet bele a tészta. Pár perc alatt főzze össze.

Még forrón tálalja. Díszítésnek apróra vágott friss bazsalikommal szórja meg az ételt.

