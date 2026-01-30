Megint elhalasztották a NASA nagy dobását: veszélyben a történelmi Hold-küldetés?

A floridai Kennedy Űrközpontból február 6-ra tervezett startot törölték, miután az időjárási körülmények miatt elhalasztották a rakéta „nedves főpróbáját”. Az űrügynökség közlése szerint az Artemis–2 küldetés legkorábbi új indítási időpontja február 8 – közölte a Mirror.

Közbeszólt az időjárás: elhalasztják az Artemis–2 küldetést

Fotó: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

Az Artemis–2 küldetés új korszakot nyithat az űrkutatásban

A Space Launch System (SLS) óriásrakétát már korábban kivitték az indítóállásra, a végső ellenőrzések azonban közbeszóltak. A próbaindítást a hideg idő veszélyezteti, így a NASA nem kockáztatott.

A másfél hetes küldetés során négy űrhajós – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, valamint a kanadai Jeremy Hansen – az Orion űrhajó fedélzetén megkerüli a Holdat, történelmet írva: ilyen messzire ember még sosem jutott el a Földtől.

A start előtti kritikus napokban az asztronautákat szinte teljes elszigeteltségben tartják, nehogy megbetegedjenek. Egy egyszerű vírus is elég lenne ahhoz, hogy az egész küldetést lefújják.

Bár az Artemis–2-t korábban is többször fenyegette csúszás, a NASA hangsúlyozta, hogy a biztonság mindenek felett áll. A végleges startidőpontról csak azután döntenek, hogy minden adatot kiértékeltek a rakéta és a földi rendszerek működéséről.

A NASA Artemis-programja nem csupán a Hold eléréséről szól. A cél a tartós jelenlét megalapozása, valamint az emberes Mars-utazás előkészítése.

Jared Isaacman, a NASA vezetője szerint az Artemis–2 „mérföldkő az emberi űrrepülés történetében”, amely új korszakot nyithat az űrkutatásban.

