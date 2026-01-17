Felvonul a NASA szuperrakétája: történelmi pillanatok az Artemis II küldetésen

Az Artemis II misszió a NASA Space Launch System (SLS) rakétájának második tesztrepülése lesz, ám az első, amelyen már emberi legénység is részt vesz. A négy űrhajós – három amerikai és egy kanadai – az Orion kapszulában él és dolgozik majd, miközben kulcsfontosságú rendszereket, például az életfenntartást és a kommunikációt is élesben tesztelik – írja a The Guardian.

Az Artemis II küldetés rakétája

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az Artemis II küldetés különlegességei

A legénység tagjai között történelmi pillanatok is lesznek: Christina Koch az első nőként, Victor Glover pedig az első színes bőrű emberként jut el a Föld körüli pályán túlra. Bár nem szállnak le a Hold felszínére, ők lesznek az elsők az Apollo–17 óta, akik megkerülik az égitestet.

A közel száz méter magas SLS rakéta hatalmas teljesítményre képes: több mint 700 ezer gallon üzemanyagot használ fel, és akár 24 500 mérföldes óránkénti sebességgel repítheti az Oriont. A kilövést azonban még hosszú előkészületek előzik meg, köztük a rakéta lassú átszállítása az indítóállásra és a részletes földi tesztek sora.

A NASA szerint a február eleji start csak akkor valósul meg, ha minden műszaki és biztonsági feltétel maradéktalanul teljesül, ellenkező esetben több tartalék időpont is rendelkezésre áll tavaszig. A tét óriási: az Artemis II nemcsak a Holdra való visszatérés kulcslépése, hanem az Artemis III előszobája is, amely már Holdraszállást céloz.

Szakértők szerint a küldetés új lendületet adhat az emberes űrkutatásnak, miközben a háttérben egyre inkább kirajzolódik az Egyesült Államok és Kína közötti űrverseny is. Egy azonban biztos: több mint 50 év után ismét az egész világ figyelme a Hold felé fordul.

