Felvonul a NASA szuperrakétája: történelmi pillanatok az Artemis II küldetésen

1 órája
Újabb mérföldkőhöz érkezett az űrkutatás: a NASA hamarosan kilövi eddigi legerősebb rakétáját, amely több mint fél évszázad után ismét embereket küld a Hold köré. Az Artemis II küldetés legkorábban február 6-án indulhat Floridából, a Kennedy Űrközpontból, és mintegy tíznapos, 685 ezer mérföldes utazásra viszi az asztronautákat.
Az Artemis II misszió a NASA Space Launch System (SLS) rakétájának második tesztrepülése lesz, ám az első, amelyen már emberi legénység is részt vesz. A négy űrhajós – három amerikai és egy kanadai – az Orion kapszulában él és dolgozik majd, miközben kulcsfontosságú rendszereket, például az életfenntartást és a kommunikációt is élesben tesztelik – írja a The Guardian

Az Artemis II küldetés rakétája – Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Artemis II küldetés különlegességei 

A legénység tagjai között történelmi pillanatok is lesznek: Christina Koch az első nőként, Victor Glover pedig az első színes bőrű emberként jut el a Föld körüli pályán túlra. Bár nem szállnak le a Hold felszínére, ők lesznek az elsők az Apollo–17 óta, akik megkerülik az égitestet.

A közel száz méter magas SLS rakéta hatalmas teljesítményre képes: több mint 700 ezer gallon üzemanyagot használ fel, és akár 24 500 mérföldes óránkénti sebességgel repítheti az Oriont. A kilövést azonban még hosszú előkészületek előzik meg, köztük a rakéta lassú átszállítása az indítóállásra és a részletes földi tesztek sora.

A NASA szerint a február eleji start csak akkor valósul meg, ha minden műszaki és biztonsági feltétel maradéktalanul teljesül, ellenkező esetben több tartalék időpont is rendelkezésre áll tavaszig. A tét óriási: az Artemis II nemcsak a Holdra való visszatérés kulcslépése, hanem az Artemis III előszobája is, amely már Holdraszállást céloz.

Szakértők szerint a küldetés új lendületet adhat az emberes űrkutatásnak, miközben a háttérben egyre inkább kirajzolódik az Egyesült Államok és Kína közötti űrverseny is. Egy azonban biztos: több mint 50 év után ismét az egész világ figyelme a Hold felé fordul.

Hamarosan megnyílik az első szálloda a Holdon

Egy amerikai startup tervei szerint 2032-re megnyílik az első luxusszálloda a Holdon, ahol a vendégek szó szerint a csillagokra nézhetnek rá az ablakból.

 

 

 

