Árvíz sodort emberek közé krokodilokat

Az árvíz az év eleje óta hatalmas pusztítást végez Dél-Afrikában, Mozambikban és Zimbabwében: eddig több mint száz halálos áldozatot erősítettek meg, és emberek százezrei kényszerültek elhagyni otthonaikat az elöntött települések és megáradt folyók miatt – írj a The Guardian.

Árvíz — a víz alatt nemcsak romok, hanem elszabadult krokodilok is rejtőznek. Fotó: EMIDIO JOZINE / AFP

Zimbabwében már több mint 70-en vesztették életüket, míg Dél-Afrika területén legalább 30 halálos áldozatról számoltak be. A heves esőzések miatt a Kruger Nemzeti Park területéről több száz turistát kellett kimenekíteni, miután hidak és utak rongálódtak meg.

Mozambik déli részén az árvíz következtében 13 ember halt meg, közülük hárman krokodiltámadás áldozatai lettek. A hatóságok szerint a Limpopo folyó kiöntése miatt a ragadozók új területekre sodródtak, ezért arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg az állóvizeket.

Árvíz után járvány és éhínség fenyeget

Mozambikban közel 400 ezer ember vált hajléktalanná, sokakat helikopterrel mentettek ki háztetőkről és fákról. Bár napok óta nem esik, az árvíz tovább terjed, mivel Dél-Afrikából még mindig érkezik a víz a határokon át. A kulcsfontosságú N1-es főút továbbra is járhatatlan.

Segélyszervezetek szerint a túlzsúfolt táborokban hamarosan kolerajárvány ütheti fel a fejét, az élelmiszerhiány pedig egyre súlyosabb: több tízezer hektár termőföld és több mint 58 ezer haszonállat pusztult el.

A szakértők szerint az árvíz is a klímaváltozás következménye: a térséget egyre gyakrabban sújtják szélsőséges időjárási események, az aszályoktól a pusztító esőzésekig.

