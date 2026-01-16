Aszteroida tart a Föld felé? Megszólaltak a tudósok

Ismét felkavarta a közvéleményt egy állítólagos aszteroida becsapódásának híre, ám a szakértők gyorsan lehűtötték a kedélyeket. A CE2XZW2 jelű objektumról terjedő információk pánikot keltettek, de kiderült: az aszteroida nem jelent veszélyt, hiszen valójában nem is létezik. A történet jól példázza, milyen könnyen válhat egy félreértés globális riadalommá – írja az iz.ru.

Cáfolták az aszteroida becsapódásáról szóló híreket (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Valóban fenyegette a Földet a CE2XZW2 aszteroida?

Szergej Csumakov tudós szerint az aszteroida becsapódásáról szóló hírek teljes mértékben alaptalanok voltak. A CE2XZW2 egy adatfeldolgozási hiba miatt került be ideiglenesen a megfigyelt objektumok közé, ám az észlelések újbóli ellenőrzése után törölték a listáról, mivel nem létező égitestnek bizonyult.

Miért terjedhetnek téves aszteroidariasztások?

A szakértő rámutatott: a világűr folyamatos megfigyelése során elkerülhetetlenek az átmeneti hibák. A tudományos gyakorlat része, hogy minden előzetes észlelést többször ellenőriznek, mielőtt hivatalos bejelentés születne. A problémát az okozta, hogy egyes csatornák ellenőrizetlen információkat tettek közzé.

Van okunk tartani egy esetleges becsapódástól?

A tudós megnyugtatta a közvéleményt: jelenleg nincs olyan aszteroida, amely veszélyt jelentene a Földre. A CE2XZW2 esete világos példája annak, mennyire fontos a tudományos adatok felelős kezelése. Az Orosz Tudományos Akadémia Űrkutatási Intézetének szakemberei is megerősítették: az interneten terjedő hírek nem feleltek meg a valóságnak.

