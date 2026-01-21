Drámai felvételek: bármikor a tengerbe zuhanhat egy atombunker

Yorkshire partvidékén, a Tunstall település közelében található bunker eredetileg a Királyi Megfigyelő Testület (ROC) hálózatának részeként épült még 1959-ben. Feladata az volt, hogy egy esetleges nukleáris támadás esetén figyelje a környéket, és adatokat gyűjtsön. Az 1990-es évek elején azonban kivonták a forgalomból, azóta pedig magára maradt. Ma már nem a háború, hanem a természet jelenti számára a legnagyobb veszélyt: az egykor biztonságos helyen álló atombunker a folyamatos partomlások miatt egyre közelebb kerül a szakadék széléhez – tájékoztat a SkyNews.

Légifelvételen egy hidegháborús atombunker, a Tunstall ROC bunker látható, amely részben lecsúszott egy szikla széléről a part menti erózió miatt

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A tengerbe zuhanhat yorkshire-i atombunker Angliában

A Holderness-part Anglia egyik leggyorsabban pusztuló partszakasza. A Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint évente átlagosan két métert hátrál a partvonal. Ez az oka annak, hogy az egykor stabil talajon álló létesítmény ma már szinte a semmibe nyúlik. Egy helyi amatőr történész, Davey Robinson drónfelvételekkel dokumentálja az építmény utolsó napjait, és elmondása szerint az elmúlt hónapokban látványosan felgyorsult a pusztulás.

Még 2025-ben mutatták meg nekünk először a bunkert, akkor még viszonylag stabilan állt a sziklafalban. Novemberben visszatértünk, majd négy héttel később újra, és addigra már másfél lábnyit süllyedt

– mesélte. A Google Earth régebbi felvételei is jól mutatják, mennyi föld tűnt el a környékről az elmúlt évtizedekben.

A Tunstall ROC bunker

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A helyi önkormányzat már figyelmeztetést adott ki, és arra kéri az érdeklődőket, hogy kerüljék el a területet. A szakemberek szerint az omladozó sziklák és a lógó atombunker miatt rendkívül veszélyes a part ezen szakasza.

A hidegháború egykori emléke így ma már inkább a természet erejének szimbóluma: ami évtizedekig ellenállt a történelem viharainak, azt most a tenger hullámai és az erózió lassan, de biztosan eltörlik a térképről.

