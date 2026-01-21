Hírlevél
atombunker

Drámai felvételek: bármikor a tengerbe zuhanhat egy atombunker

Különös és kissé hátborzongató látvány tárul azok elé, akik az angliai Yorkshire partvidékén járnak. Egy több mint fél évszázada épült hidegháborús létesítmény, egy egykori megfigyelőállomásként szolgáló atombunker, ma már szó szerint a levegőben lóg – és könnyen lehet, hogy napokon vagy heteken belül a tengerbe zuhan. A gyorsan erodálódó partfal miatt az építmény sorsa gyakorlatilag megpecsételődött.
atombunkerelhagyatott épületekAnglia

Yorkshire partvidékén, a Tunstall település közelében található bunker eredetileg a Királyi Megfigyelő Testület (ROC) hálózatának részeként épült még 1959-ben. Feladata az volt, hogy egy esetleges nukleáris támadás esetén figyelje a környéket, és adatokat gyűjtsön. Az 1990-es évek elején azonban kivonták a forgalomból, azóta pedig magára maradt. Ma már nem a háború, hanem a természet jelenti számára a legnagyobb veszélyt: az egykor biztonságos helyen álló atombunker a folyamatos partomlások miatt egyre közelebb kerül a szakadék széléhez – tájékoztat a SkyNews.

atombunker - An aerial photograph shows a decommissioned cold war nuclear observation post, the Tunstall ROC bunker, partially slid away from the edge of a cliff due to coastal erosion, near Hull in north east England on January 16, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Légifelvételen egy hidegháborús atombunker, a Tunstall ROC bunker látható, amely részben lecsúszott egy szikla széléről a part menti erózió miatt
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A tengerbe zuhanhat yorkshire-i atombunker Angliában

A Holderness-part Anglia egyik leggyorsabban pusztuló partszakasza. A Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint évente átlagosan két métert hátrál a partvonal. Ez az oka annak, hogy az egykor stabil talajon álló létesítmény ma már szinte a semmibe nyúlik. Egy helyi amatőr történész, Davey Robinson drónfelvételekkel dokumentálja az építmény utolsó napjait, és elmondása szerint az elmúlt hónapokban látványosan felgyorsult a pusztulás.

Még 2025-ben mutatták meg nekünk először a bunkert, akkor még viszonylag stabilan állt a sziklafalban. Novemberben visszatértünk, majd négy héttel később újra, és addigra már másfél lábnyit süllyedt

 – mesélte. A Google Earth régebbi felvételei is jól mutatják, mennyi föld tűnt el a környékről az elmúlt évtizedekben.

A decommissioned cold war nuclear observation post, the Tunstall ROC bunker, is pictured partially slid away from the edge of a cliff due to coastal erosion, near Hull in north east England on January 16, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
A Tunstall ROC bunker
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A helyi önkormányzat már figyelmeztetést adott ki, és arra kéri az érdeklődőket, hogy kerüljék el a területet. A szakemberek szerint az omladozó sziklák és a lógó atombunker miatt rendkívül veszélyes a part ezen szakasza.

A hidegháború egykori emléke így ma már inkább a természet erejének szimbóluma: ami évtizedekig ellenállt a történelem viharainak, azt most a tenger hullámai és az erózió lassan, de biztosan eltörlik a térképről.

Dermesztő hangulatú bunkert fedezett fel egy urbexes, azaz városfelfedező Budapest alatt, amelyet még a szocializmus idején építettek.

A rendszerváltást követően több mint két évtizeddel kezdtek el feltárulni annak a régiós viszonylatban is egyedülálló, szupertitkos dunavarsányi szovjet atombunkernek a titkai, amelyről azt megelőzően jobbára csak mendemondákból lehetett hallani. Néhány évvel ezelőtt a hidegháború korát felidéző, páratlanul érdekes haditechnikai kiállítást rendeztek be az egykori hadászati létesítményben.

 

