Megadta magát az atombunker: drámai felvételek a tengerbe zuhant építményről

Egy angliai atombunker, amely a hidegháború idején működött, a tengerbe zuhant, miután az erózió teljesen elpusztította a sziklás partot. A Tunstall közelében, East Yorkshire partján álló bunker 1959-ben épült, és eredetileg mintegy 90 méterre volt a tengerparttól. Az épület a nukleáris fenyegetések idején figyelőállomásként szolgált – írja a Sun.

A tengerbe zuhant a hidegháborús atombunker – Fotó: OLI SCARFF / AFP

Milyen állapotban volt az atombunker, mielőtt a tengerbe zuhant?

A bunker teljesen a föld alatt épült, csupán egy kis betonblokk látszott a felszínen. Az elmúlt évtizedekben a hullámok és a szél folyamatosan pusztították a sziklafalat, így egyre több vöröstégla vált láthatóvá. Végül az épület ledőlt, fejjel lefelé a tengerparti homokba. A szakértők korábban már figyelmeztettek, hogy az építmény szó szerint a levegőben lóg, és hamarosan a tengerbe zuhanhat.

Miért követték figyelemmel az emberek világszerte az atombunker sorsát?

A bunker nem csupán építmény volt, hanem a hidegháború történelmi emléke. A hobbitörténész Davey Robinson videói több ezer ember figyelmét keltették fel, mert a bunker története „megfogta az emberek szívét”. Az épület belső tere egyszerű alvó- és lakóhelyekből állt, és arra szolgált, hogy a nukleáris robbanás regisztrálása után jelezze az információt más bunkereknek az országban.

Hogyan pusztította a tenger az atombunkert?

A bunker a gyorsan erodálódó part egyik legveszélyeztetettebb pontján állt: a hullámok nap mint nap pusztították a talajt. A helyi tanács korábban is figyelmeztette a látogatókat, hogy tartsanak biztonságos távolságot az erodáló szikláktól. Az East Yorkshire-i partvidék egyike az Egyesült Királyság leggyorsabban pusztuló partjainak: a római idők óta mintegy három mérföldnyi föld tűnt el a tengerben. A látogatók most személyesen is megtekinthetik a bunker maradványait a homokban, ami egyszerre lenyűgöző és tragikus emlékeztetője a történelemnek és a természet erejének.

Félelmetes atombunkert találtak Budapest alatt

Egy elhagyatott atombunker húzódik a főváros alatt, amelyet még a Rákosi-korszakban építettek, de valójában sosem használták.