Riasztás az atomerőműben, egy nap után jött a baj

A japán vállalat közleménye szerint csütörtökön kora reggel riasztás történt a Kasivazaki-Kariva atomerőműben, amikor a reaktorából a szabályzórúdkötegeket kihúzták.

A Kasivazaki-Kariva atomerőmű Japánban

A vállalat a reaktort leállítja, hogy kivizsgálja a meghibásodás okát. A közleményből nem derül ki, hogy a reaktor mikor indulhat újra.

A világ legnagyobb atomerőműve

A TEPCO szerdán este újraindította a világ legnagyobb atomerőműve, a Kasivazaki-Kariva 6. blokkját, amely az első atomerőmű volt, amelyet a 2011-es fukusimai katasztrófa óta újraindítottak Japánban. A folyamatot kedden elhalasztották, mert a TEPCO egy riasztási meghibásodást vizsgált. Szerda kora reggelre a kérdéses berendezés már normálisan működött – közölte akkor a Tokyo Electric Power.

Ha nem lépnek ilyen gyorsan a mérnökök, akár megismétlődhetett volna a csernobili atomkatasztrófa, amely 1986. április 26-án történt.

