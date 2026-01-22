Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat: Putyin a teljes befagyasztott orosz vagyont Zelenszkijnek adja

Ezt látnia kell!

Itt a vég? 3 nap alatt eljöhet a teljes összeomlás

atomerőmű

Riasztás az atomerőműben, egy nap után jött a baj

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tokyo Electric Power (TEPCO) leállítja a Kasivazaki-Kariva atomerőmű 6. reaktorát, miután csütörtök kora reggel meghibásodást észlelt. Ez egy nappal azt követően történt, hogy az atomerőmű blokk először, több mint 13 év után újra üzembe állt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
atomerőműjapánkasivazaki - karivatokyo electric powerkariva atomerőmű

A japán vállalat közleménye szerint csütörtökön kora reggel riasztás történt a Kasivazaki-Kariva atomerőműben, amikor a reaktorából a szabályzórúdkötegeket kihúzták.

(FILES) This photo taken on December 7, 2015 shows Tokyo Electric Power Company Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant Units 6 and 7 (Units 7 and 6 from the front) in Kashiwazaki City, Niigata Prefecture. The world's biggest nuclear power plant is set to restart on January 21, 2026, for the first time since the 2011 Fukushima disaster, its Japanese operator said, despite persistent safety concerns among residents. (Photo by JIJI PRESS / AFP) / Japan OUT, atomerőmű
A Kasivazaki-Kariva atomerőmű Japánban
Fotó: STR / JIJI PRESS

A vállalat a reaktort leállítja, hogy kivizsgálja a meghibásodás okát. A közleményből nem derül ki, hogy a reaktor mikor indulhat újra.

A világ legnagyobb atomerőműve

A TEPCO szerdán este újraindította a világ legnagyobb atomerőműve, a Kasivazaki-Kariva 6. blokkját, amely az első atomerőmű volt, amelyet a 2011-es fukusimai katasztrófa óta újraindítottak Japánban. A folyamatot kedden elhalasztották, mert a TEPCO egy riasztási meghibásodást vizsgált. Szerda kora reggelre a kérdéses berendezés már normálisan működött – közölte akkor a Tokyo Electric Power.

Ha nem lépnek ilyen gyorsan a mérnökök, akár megismétlődhetett volna a csernobili atomkatasztrófa, amely 1986. április 26-án történt. 

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy rejtélyes, furcsa dolog történik a csernobili kutyákkal.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!