Ez a meghökkentő dolog növeli az autizmus kockázatát

Az elmúlt években a klímaváltozás miatt világszerte megszaporodtak az erdőtüzek, amelyek füstje nemcsak a légutakat terheli meg, hanem a várandósokra és a magzat fejlődésére is hatással lehet. Egy új amerikai vizsgálat szerint a terhesség utolsó harmadában elszenvedett füstterhelés összefüggésbe hozható az autizmus gyakoribb előfordulásával.
Kialakulásában genetikai tényezők biztosan szerepet játszanak, ugyanakkor a tudomány egyre inkább vizsgálja a környezeti hatások lehetséges szerepét is.
Új kutatás – az autizmus kialakulásának oka
A Tulane Egyetem kutatói több mint 200 ezer, 2006 és 2014 között született gyermek adatait elemezték Dél-Kaliforniában. A vizsgálat során azt nézték meg, hogy a várandós nők mennyi ideig voltak kitéve erdőtüzek füstjének, különös tekintettel a finom szálló porra, amely könnyen bejut a véráramba.
Az eredmények szerint nem a füst sűrűsége volt a döntő, hanem az, hogy hány napon át tartott az expozíció:
- Azoknál, akik a harmadik trimeszterben több mint tíz napon át voltak kitéve erdőtűz-füstnek, 23 %-kal magasabb volt az autizmus kockázata a gyermeknél.
- Hat–tíz napos kitettségnél 12 %,
- míg egy–öt napnál 11 %-os növekedést mértek – tájékoztat a HuffPost.
Autizmus és terhesség alatti légszennyezés
A szakértők hangsúlyozzák: az eredmények nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot, csupán összefüggést mutatnak. Az autizmus kialakulása rendkívül összetett folyamat, amelyben genetikai és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. Ugyanakkor a késői magzati agyfejlődés különösen érzékeny időszak, ezért a harmadik trimeszterben elszenvedett környezeti stressz – például légszennyezés – nagyobb hatással lehet.
A kutatók szerint a füstben található részecskék oxidatív stresszt okozhatnak a placentában, ami befolyásolhatja a tápanyag- és oxigénellátást, ez pedig hatással lehet az idegrendszer fejlődésére.
Összegzés
A kutatás nem ad okot pánikra, de fontos figyelmeztetés. Az autizmus nem egyetlen tényező következménye, és az erdőtűzfüst nem közvetlen kiváltó oka, hanem egy lehetséges környezeti kockázati tényező.
Várandósság alatt különösen fontos a megfelelő orvosi kontroll, rossz levegőminőség esetén pedig ajánlott a beltéri tartózkodás, a légszűrők használata és a terhelő szabadtéri tevékenységek kerülése.
A szakemberek egyetértenek abban: minél jobban megértjük az autizmus lehetséges környezeti hátterét, annál hatékonyabban támogathatjuk a megelőzést és a korai felismerést.
