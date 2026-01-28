Ez a meghökkentő dolog növeli az autizmus kockázatát

Az elmúlt években a klímaváltozás miatt világszerte megszaporodtak az erdőtüzek, amelyek füstje nemcsak a légutakat terheli meg, hanem a várandósokra és a magzat fejlődésére is hatással lehet. Egy új amerikai vizsgálat szerint a terhesség utolsó harmadában elszenvedett füstterhelés összefüggésbe hozható az autizmus gyakoribb előfordulásával.

Autizmus, a bezárt világ

Fotó: Polina / Pexels

Kialakulásában genetikai tényezők biztosan szerepet játszanak, ugyanakkor a tudomány egyre inkább vizsgálja a környezeti hatások lehetséges szerepét is.

Új kutatás – az autizmus kialakulásának oka

A Tulane Egyetem kutatói több mint 200 ezer, 2006 és 2014 között született gyermek adatait elemezték Dél-Kaliforniában. A vizsgálat során azt nézték meg, hogy a várandós nők mennyi ideig voltak kitéve erdőtüzek füstjének, különös tekintettel a finom szálló porra, amely könnyen bejut a véráramba.

Az eredmények szerint nem a füst sűrűsége volt a döntő, hanem az, hogy hány napon át tartott az expozíció:

Azoknál, akik a harmadik trimeszterben több mint tíz napon át voltak kitéve erdőtűz-füstnek, 23 %-kal magasabb volt az autizmus kockázata a gyermeknél.

Hat–tíz napos kitettségnél 12 %,

míg egy–öt napnál 11 %-os növekedést mértek – tájékoztat a HuffPost .

Autizmus kialakulásának kockázata: az erdőtüzek és a légszennyezés súlyos hatással lehet a várandós nőkre

Fotó: Matt Howard / Unsplash

Autizmus és terhesség alatti légszennyezés

A szakértők hangsúlyozzák: az eredmények nem bizonyítanak ok-okozati kapcsolatot, csupán összefüggést mutatnak. Az autizmus kialakulása rendkívül összetett folyamat, amelyben genetikai és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. Ugyanakkor a késői magzati agyfejlődés különösen érzékeny időszak, ezért a harmadik trimeszterben elszenvedett környezeti stressz – például légszennyezés – nagyobb hatással lehet.