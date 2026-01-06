Hajmeresztő rendőrségi hiba: rossz családdal közölték a tinédzser fiú halálát

A december 13-án, Rotherhamben történt autóbalesetben egy 17 éves lány és egy 18 éves fiú, Joshua Johnson vesztette életét. Egy harmadik érintett, a 17 éves Trevor Wynn súlyos sérülésekkel, altatásban került kórházba. A rendőrség azonban összekeverte a fiatalok személyazonosságát, és tévesen Trevor Wynn családját értesítette fiuk haláláról – írja a Mirror.

A rendőrség óriásit hibázott az autóbaleset kapcsán

Fotó: Unsplash

A rendőrségi hiba csak több mint három héttel később, január 4-én derült ki, amikor a hivatalos azonosítási és igazságügyi eljárások során kiderült: Trevor Wynn életben van, míg Joshua Johnson hunyt el a balesetben.

A rendőrség „súlyos traumaként” jellemezte az esetet, és önfeljelentést tett a független rendőri felügyeleti szervnél (IOPC). A hatóságok támogatást nyújtanak az érintett családoknak, és vizsgálják, hogyan történhetett meg a tévedés.

Az ügyben egy 18 éves fiatalt halálos közúti veszélyeztetés, egy 19 éves férfit az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanújával hallgattak ki, mindketten szabadlábon védekeznek.

