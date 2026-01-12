-11 fokban, autóban született meg egy baba

Autóban született meg egy baba Hamburgban a hideg téli estén – a kicsi egészségesen látta meg a napvilágot, miközben a jeges szél süvített az utcán. A különleges szülést a leendő apa gyors reakciója és a tűzoltóság telefonos iránymutatása tette lehetővé, mielőtt a mentők a helyszínre értek – írja a Bild.

Autóban született egy baba a fagyos hidegben – Fotó: Unsplash

Téli csoda az úton: autóban született egy baba Hamburgban

Az édesanya útközben erős fájásokat kapott, ezért a leendő apa megállította SUV-ját Hamburg Rissen kerületében, és azonnal hívta a tűzoltóságot. A mentők gyorsan útnak indultak, ám mire megérkeztek, a baba már világra jött az autóban.

A tűzoltóság szóvivője szerint a gyermek jól van, a mentési irányítóközpont egyik tűzoltója telefonon adta az apának a pontos utasításokat, így a szülés biztonságosan zajlott.

A mentőasszisztensek és a mentőorvos ellátták az anyát és a babát, majd mentőautóval Hamburg-Altona egyik kórházába szállították őket. Az újszülöttet a járműben inkubátorba helyezték, miközben a riasztott újszülött-ügyeleti védőnő is csatlakozott a csapathoz. A szóvivő hangsúlyozta: az egész folyamat zökkenőmentesen zajlott, így a baba biztonságosan kezdhette meg életét a téli hideg ellenére.

