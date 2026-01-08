Fiatalos látás egyetlen lencsével? Megérkezett az autofókuszos szemüveg

Az autofókuszos szemüveg mögött álló finn vállalat, a IXI olyan intelligens szemüveget fejlesztett, amely első pillantásra hagyományos keretnek tűnik, ám belül fejlett szemkövető szenzorok és folyadékkristályos lencsék dolgoznak. Ezek az alkatrészek lehetővé teszik, hogy a lencse fókusza azonnal változzon attól függően, mire néz a viselője — legyen szó olvasásról vagy távoli tárgyakról – írja a CNN.

Autofókuszos szemüveg, amely folyadékkristályos lencsékkel automatikusan alkalmazkodik a közeli és távoli látáshoz. Fotó:IXI

Autofókuszos szemüveg — búcsú a fix nagyítási zónáktól, érkezik az intelligens fókuszváltás

A bifokális lencsék — amelyeket a köztudat szerint Benjamin Franklin nevéhez kötnek — két fix nagyítási zónával dolgoznak. A később megjelent varifokális szemüvegek már átmenetet kínálnak, ám továbbra is szűk látómezőt, perifériás torzítást és hosszabb megszokási időt jelentenek.

Az IXI szemüvegében infravörös fényt használó fotodiódák és LED-ek követik a szem mozgását, miközben a folyadékkristályos lencsék azonnal módosítják a dioptriát. A fix nagyítási zónák eltűnnek, így a teljes lencse kihasználható marad — különösen távoli fókusz esetén.

Előnyök és kompromisszumok

Az autofókuszos technológia nagyobb olvasási területet, természetesebb látásélményt és kevesebb torzítást ígér. Ugyanakkor az eszközt tölteni kell, és kisebb optikai átmeneti zónák itt is megjelennek.

Meghibásodás esetén azonban a szemüveg automatikusan alapállapotba vált, így nem okoz látászavart.

Szakértői vélemény

A fejlesztést kívülről figyelő Ian Murray, a University of Manchester látáskutató professzora szerint az autofókuszos szemüveg fizikai szempontból megvalósítható, de kezdetben inkább technológiai különlegességként tekintenek majd rá. Felmerülnek kérdések a látómező szélességéről és a gyenge fényviszonyok melletti működésről is.

Nem az IXI az egyetlen

Japánban az Elcyo és a ViXion is kísérletezik folyadékkristályos autofókuszos megoldásokkal, ám ezek formavilágban és használhatóságban még messze állnak a hagyományos szemüvegektől.

Mikor jön és mennyibe kerül?

Az IXI autofókuszos szemüvegei először Európában jelennek meg, az engedélyeztetés után pedig az Egyesült Államok következik. Az ár a prémium kategóriát célozza, de a súly mindössze 22 gramm, így viselete közel azonos a hagyományos szemüvegekével.