Fiatalos látás egyetlen lencsével? Megérkezett az autofókuszos szemüveg

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
A technológiai fejlődés a szemüvegeket sem kerülte el, és most egy merőben új megoldás készül belépni a piacra. Az autofókuszos szemüveg képes valós időben alkalmazkodni a viselője látási igényeihez, így egyszerre kínál megoldást távoli és közeli éleslátásra — kompromisszumok nélkül.
Az autofókuszos szemüveg mögött álló finn vállalat, a IXI olyan intelligens szemüveget fejlesztett, amely első pillantásra hagyományos keretnek tűnik, ám belül fejlett szemkövető szenzorok és folyadékkristályos lencsék dolgoznak. Ezek az alkatrészek lehetővé teszik, hogy a lencse fókusza azonnal változzon attól függően, mire néz a viselője — legyen szó olvasásról vagy távoli tárgyakról – írja a CNN.

Autofókuszos szemüveg, amely folyadékkristályos lencsékkel automatikusan alkalmazkodik a közeli és távoli látáshoz.
Autofókuszos szemüveg, amely folyadékkristályos lencsékkel automatikusan alkalmazkodik a közeli és távoli látáshoz. Fotó:IXI

Autofókuszos szemüveg — búcsú a fix nagyítási zónáktól, érkezik az intelligens fókuszváltás

A bifokális lencsék — amelyeket a köztudat szerint Benjamin Franklin nevéhez kötnek — két fix nagyítási zónával dolgoznak. A később megjelent varifokális szemüvegek már átmenetet kínálnak, ám továbbra is szűk látómezőt, perifériás torzítást és hosszabb megszokási időt jelentenek.

Az IXI szemüvegében infravörös fényt használó fotodiódák és LED-ek követik a szem mozgását, miközben a folyadékkristályos lencsék azonnal módosítják a dioptriát. A fix nagyítási zónák eltűnnek, így a teljes lencse kihasználható marad — különösen távoli fókusz esetén.

Előnyök és kompromisszumok

Az autofókuszos technológia nagyobb olvasási területet, természetesebb látásélményt és kevesebb torzítást ígér. Ugyanakkor az eszközt tölteni kell, és kisebb optikai átmeneti zónák itt is megjelennek. 

Meghibásodás esetén azonban a szemüveg automatikusan alapállapotba vált, így nem okoz látászavart.

Szakértői vélemény

A fejlesztést kívülről figyelő Ian Murray, a University of Manchester látáskutató professzora szerint az autofókuszos szemüveg fizikai szempontból megvalósítható, de kezdetben inkább technológiai különlegességként tekintenek majd rá. Felmerülnek kérdések a látómező szélességéről és a gyenge fényviszonyok melletti működésről is.

Nem az IXI az egyetlen

Japánban az Elcyo és a ViXion is kísérletezik folyadékkristályos autofókuszos megoldásokkal, ám ezek formavilágban és használhatóságban még messze állnak a hagyományos szemüvegektől.

Mikor jön és mennyibe kerül?

Az IXI autofókuszos szemüvegei először Európában jelennek meg, az engedélyeztetés után pedig az Egyesült Államok következik. Az ár a prémium kategóriát célozza, de a súly mindössze 22 gramm, így viselete közel azonos a hagyományos szemüvegekével.

Első szemüveg felnőttként: érzelmi kérdés is

Sokan gyerekkorban kapják meg az első szemüvegüket, ezért magától értetődőnek tűnik, hogy a látásromlás „korán jön”. Amikor azonban valaki felnőttként szembesül azzal, hogy szemüvegre van szüksége, az élmény gyakran meglepően érzelmi töltetű.

Mit kérdez egy optometrista a vizsgálaton, és miért fontos ez az egészségedszempontjából?

A szemüvegkészítést megelőző látásvizsgálat nem csupán a dioptria meghatározásából áll. Az optometrista részletes kérdései segítenek feltárni, hogy a látásromlás mögött egyszerű fénytörési hiba, életkori változás vagy esetleg valamilyen más, akár általános egészségi probléma húzódik meg.

 

