Robbanás Pannonhalmán: a földdel tette egyenlővé a település egyik részét – videó

8 éves kislánnyal a hátsó ülésen loptak el egy autót, míg az anyja beszaladt a boltba – videó

Rettenetes autólopás történt Atlantában: a jármű hátsó ülésén ugyanis egy kisgyerek aludt, amikor valaki beült a vezetőülésbe és elhajtott vele együtt. A gyerek édesanyja sokkos állapotban hívta a rendőröket. Mint kiderült, az autólopás azért ment ilyen gyorsan az elkövetőnek, mert az édesanya a kulcsot bent hagyva, járatva hagyta az autót.
Egy fiatal nő a kulcsokkal együtt járatva hagyta az autóját, amíg beszaladt egy boltba. A kislányát is a kocsiban hagyta, mit sem sejtve arról, hogy mire visszatér, addigra az autóját a lányával együtt elviszik. Az autólopás után sírva hívta a rendőröket.

Az autólopás közben a tolvaj későn vette észre, hogy egy gyerek alszik a hátsó ülésen
Fotó: YouTube

A rendőrök később megtalálták a gyereket az elhagyott autóban.

Az Atlanta Városi Rendőrkapitányság által szombaton megosztott felvételen látható, ahogy a rendőrök felébresztik a nyolcéves kislányt, aki az autó hátsó ülésén aludt. A kislánynak szerencsére nem esett baja – írja az Independent.

Egy későbbi felvételen az anya beszél a rendőrökkel, és elmondása szerint „szó szerint egy percre” ment be egy közeli élelmiszerboltba. Amikor pedig visszatért, észrevette, hogy az autója és a gyereke is eltűnt.

A felvétel online megosztása után a rendőrség figyelmeztetést adott ki a szülőknek: „Még ha csak rövid időre is távolodnak el, állítsák le az autót, vigyék magukkal a kulcsokat, és mindig vigyék magukkal a gyermeküket is.”

Magyarországon már idén is történt hasonló autólopás

Szombathelyen elloptak egy autót, amelyben egy ötéves fiú ült. A gyerek eltűnése egy apró figyelmetlenséggel kezdődött, az apa csak visszaszaladt a lakásba egy ott felejtett cumiért.

 

