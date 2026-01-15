8 éves kislánnyal a hátsó ülésen loptak el egy autót, míg az anyja beszaladt a boltba – videó

Egy fiatal nő a kulcsokkal együtt járatva hagyta az autóját, amíg beszaladt egy boltba. A kislányát is a kocsiban hagyta, mit sem sejtve arról, hogy mire visszatér, addigra az autóját a lányával együtt elviszik. Az autólopás után sírva hívta a rendőröket.

Az autólopás közben a tolvaj későn vette észre, hogy egy gyerek alszik a hátsó ülésen

Fotó: YouTube

A rendőrök később megtalálták a gyereket az elhagyott autóban.

Az Atlanta Városi Rendőrkapitányság által szombaton megosztott felvételen látható, ahogy a rendőrök felébresztik a nyolcéves kislányt, aki az autó hátsó ülésén aludt. A kislánynak szerencsére nem esett baja – írja az Independent.

Egy későbbi felvételen az anya beszél a rendőrökkel, és elmondása szerint „szó szerint egy percre” ment be egy közeli élelmiszerboltba. Amikor pedig visszatért, észrevette, hogy az autója és a gyereke is eltűnt.

A felvétel online megosztása után a rendőrség figyelmeztetést adott ki a szülőknek: „Még ha csak rövid időre is távolodnak el, állítsák le az autót, vigyék magukkal a kulcsokat, és mindig vigyék magukkal a gyermeküket is.”

Magyarországon már idén is történt hasonló autólopás

Szombathelyen elloptak egy autót, amelyben egy ötéves fiú ült. A gyerek eltűnése egy apró figyelmetlenséggel kezdődött, az apa csak visszaszaladt a lakásba egy ott felejtett cumiért.