Kiadták a figyelmeztetést: megállíthatatlanul terjed a gyilkos lódarázs

A sárgalábú ázsiai lódarázs különösen pusztító a méhpopulációra, mivel elsősorban más rovarokra vadászik. Egyetlen példány akár napi 50 mézelő méhet is elpusztíthat, ami komoly fenyegetést jelent a beporzásra és az ökoszisztémára. A faj körülbelül tíz éve jelent meg Angliában, és azóta évről évre egyre több példányt és fészket azonosítanak. Tavaly 544 hiteles észlelést regisztráltak, valamint 161 megerősített fészket, amelyeket azonnal megsemmisítettek – számolt be a The Sun.

A gyilkos ázsiai lódarázs

Fotó: X

Most azonban első alkalommal Walesben is találtak egy ázsiai darázsfészket. Bár a felfedezett fészek már nem volt aktív, a szakértők szerint ez is azt mutatja, hogy a gyilkos darázs folyamatosan terjeszkedik.

A lakosságot arra figyelmeztették, hogy februártól legyenek különösen körültekintőek, mivel ekkor ébrednek fel a darazsak téli nyugalmi állapotukból. A faj leggyakrabban július és november között bukkan fel.

Bár az ázsiai darazsak nem veszélyesebbek az emberekre, mint az őshonos méhek, szúrásuk halálos lehet, ha provokálják őket, különösen csoportosan támadva. Ritka, de tragikus halálesetek is előfordultak: tavaly egy tanár és fia életét vesztette, miután több mint százszor megcsípték őket egy laoszi nyaralás során.

A brit hatóságok arra kérik az embereket, hogy jelentsenek minden gyanús észlelést az Asian Hornet Watch alkalmazáson keresztül, így a szakemberek gyorsan lokalizálhatják és elpusztíthatják a fészkeket. Az ázsiai lódarázs könnyen felismerhető: lábai felül feketék, alul élénksárgák.

Szeretném megköszönni a méhészeknek és a lakosságnak, hogy továbbra is éberek, és jelentik a gyanús eseteket”

– mondta Huw Irranca-Davies, Wales miniszterelnök-helyettese.

Az alábbi X-bejegyzés még 2023 áprilisában született, amikor az angliai Kent megyében észleltek ázsiai lódarazsat. A szakemberek már akkor is arra kérték a lakosságot, hogy minden gyanús megfigyelést azonnal jelentsenek a hatóságoknak, fényképpel és a pontos helyszínnel.

An Asian Hornet seen in Kent. If you spot one please report to defra or via Asian hornet App. Take a photo of it and exact location so it can be tracked to its nest and destroyed. One Asian hornet can eat 50 honey bees a day. Look for yellow socks, deep orange head, black thorax. pic.twitter.com/6adb838558 — Dr Rachel Morris 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇨🇦🇪🇺 (@5By5Creativity) April 25, 2023

Az ázsiai lódarázs 2004-ben véletlenül került Európába, amikor egy kínai porcelánszállítmánnyal Franciaországba érkezett. Azóta megállíthatatlanul terjed a kontinensen.