Megérkezett Baba Vanga félelmetes jóslata 2026-ra

Baba Vanga, a már elhunyt bolgár látnok szerint 2026 rendkívüli év lesz az emberiség történetében. Jóslatai alapján egy hatalmas idegen űrhajó lép be a Föld légkörébe, és ugyanebben az évben kitörhet a harmadik világháború is – írja a New York Post.

Baba Vanga félelmetes jóslata 2026-ra

Fotó: Unsplash

Baba Vanga szerint az emberiség első találkozása földönkívüli civilizációval 2026 novemberében történik meg. Bár azt nem mondta meg, hogy az idegenek barátságos vagy ellenséges szándékkal érkeznek-e, a jóslat sokak szerint ijesztő egybeesésben áll a napjainkban tapasztalható UFO-észlelések számának növekedésével.

Baba Vanga ugyanerre az évre egy globális háborút is előre jelzett. Ugyanakkor a látnok szerint a világ nem ér véget a háborúval: azt 5079-re tette, vagyis az emberiség túléli a 2026-os eseményeket.

Baba Vanga szerint az emberiség hamarosan ráébred arra, hogy „túl messzire ment”, főként a technológia fejlődése és az erkölcsi határok átlépése miatt.

Baba Vanga nem minden jóslata vált valóra

Fontos megjegyezni, hogy Baba Vanga jóslatai nem mindig bizonyultak pontosnak. Ő jósolta például azt is, hogy Obama lesz az utolsó amerikai elnök, vagy hogy a harmadik világháború 2010-ben kezdődik – ezek nem történtek meg.

Baba Vanga predicted alien spaceship would enter Earth’s atmosphere and outbreak of WWIII for 2026 https://t.co/PrUc5dEJbg pic.twitter.com/Fx7OOKTJLF — New York Post (@nypost) January 8, 2026

Sorsfordító üzenetet hordoz 2026 – ezt jósolja az idei évre a számmisztika

A számmisztika szerint a 2026-os év az 1-es szám energiájához kapcsolódik, amely az új kezdeteket, az önálló döntéseket és az elindulást jelképezi. A korábbi lezárások után ez az időszak már arról szól, hogy új célokat tűzzünk ki, és megtegyük az első lépéseket feléjük.