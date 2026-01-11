Hírlevél
Putyin veszélyben? Súlyos kijelentés hangzott el Kijevben

Gyász

Hosszú betegség után, 32 évesen elhunyt a magyar rádiós

baleset

Horrorbaleset Boltonban – négy halott és öt sérült

Hatalmas csattanás rázta meg vasárnap a csendes boltoni éjszakát, egy személyautó és egy taxi frontálisan ütközött. A szörnyű balesetben négy ember életét vesztette, míg öt utast súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
balesetBoltonhalálos baleset

Tragikus baleset történt vasárnap hajnalban, nem sokkal éjfél után Boltonban. Egy Seat Leon nekiütközött egy Citroën C4 Picasso taxinak a Wigan Roadon.

Police cars and Ambulances are pictured outside Huntingdon Station in Huntingdon, eastern England, on November 1, 2025, following a stabbing on a train. UK police said they had arrested two suspects Saturday as "a number of people" were taken to hospital after a stabbing on a train in Cambridgeshire, eastern England. "We are currently responding to an incident on a train to Huntingdon where multiple people have been stabbed," British Transport Police said on X, adding that "two people have been arrested". (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP), baleset
A baleset helyszínére több mentőegység is érkezett
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A helyszínen életét vesztette mindkét autó vezetője, valamint a Seatban utazó további két fiatal utas. 

Sajtóhírek szerint a halálos áldozatok között három tinédzser lehet, míg a taxi sofőrje körülbelül 50 éves férfi volt. 

Öt további utast súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba – írja a Sky News.

Felvételt keresnek a balesetről

A helyszínre érkező tűzoltók és mentők azonnal elkezdték a mentést: feszítővágókkal próbálták kiszabadítani a roncsba szorult utasokat, miközben a rendőrök lezárták az érintett útszakaszt. A baleset olyan erejű volt, hogy az autók totálkárosra törtek, a helyszín látványa sokakat sokkolt a környéken. A rendőrség kéri, hogy bárki, akinek van felvétele a balesetről, az jelentkezzen. Természetesen a térfigyelő kamerákat is megvizsgálják.

Itthon a nagy havazás és hideg miatt történt sok baleset. A hétvégén Csepelen egy autó megállás nélkül hajt be a kereszteződésbe az érkező busz elé. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy a STOP tábla figyelmen kívül hagyása vezetett az ütközéshez.

 

