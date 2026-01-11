Horrorbaleset Boltonban – négy halott és öt sérült

Tragikus baleset történt vasárnap hajnalban, nem sokkal éjfél után Boltonban. Egy Seat Leon nekiütközött egy Citroën C4 Picasso taxinak a Wigan Roadon.

A baleset helyszínére több mentőegység is érkezett

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

A helyszínen életét vesztette mindkét autó vezetője, valamint a Seatban utazó további két fiatal utas.

Sajtóhírek szerint a halálos áldozatok között három tinédzser lehet, míg a taxi sofőrje körülbelül 50 éves férfi volt.

Öt további utast súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba – írja a Sky News.

Felvételt keresnek a balesetről

A helyszínre érkező tűzoltók és mentők azonnal elkezdték a mentést: feszítővágókkal próbálták kiszabadítani a roncsba szorult utasokat, miközben a rendőrök lezárták az érintett útszakaszt. A baleset olyan erejű volt, hogy az autók totálkárosra törtek, a helyszín látványa sokakat sokkolt a környéken. A rendőrség kéri, hogy bárki, akinek van felvétele a balesetről, az jelentkezzen. Természetesen a térfigyelő kamerákat is megvizsgálják.

Itthon a nagy havazás és hideg miatt történt sok baleset. A hétvégén Csepelen egy autó megállás nélkül hajt be a kereszteződésbe az érkező busz elé. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen jól látszik, hogy a STOP tábla figyelmen kívül hagyása vezetett az ütközéshez.