Csecsemő esett ki mozgó autóból – videón a megrázó jelenet

Megrázó videó terjed a közösségi médiában egy amerikai balesetről, amely során egy kisgyerek esett ki a mozgó autóból egy forgalmas kereszteződés közepén. Az eset Kaliforniában, Fullerton városában történt, és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem végződött tragédiával.

Baleset egy forgalmas kereszteződésben: kisgyerek esett ki a mozgó autóból

Fotó: FOX 11 Los Angeles / YouTube / Képkivágás

A baleset részletei

A rendőrség szerint a fekete SUV egy balra kanyarodás közben haladt át a kereszteződésen, amikor a 19 hónapos gyermek – eddig tisztázatlan körülmények között – kiesett az autóból az anyósülés felőli oldalon. Az anya azonnal megállt és a forgalom közepén rohant a csecsemőhöz, ami majdnem újabb balesetet okozott – számolt be a New York Post.

Fotó: Fullertoni Rendőrség

A kisgyermeket kórházba szállították, és az orvosok szerint várhatóan teljesen felépül. Néhány nappal később egy szemtanú jelentkezett, ami a nő letartóztatásához vezetett. Az anyát kiskorú veszélyeztetése miatt vették őrizetbe, az ügyben nyomozás indult.

A rendőrség hangsúlyozta: az eset újabb figyelmeztetés arra, mennyire fontos a megfelelő gyermekülés használata, hiszen egyetlen pillanat is elég ahhoz, hogy egy ártatlan figyelmetlenség súlyos balesethez vezessen.

