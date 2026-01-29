Tragédia: tizenegy ember halt meg egy súlyos buszbalesetben

A tartományi közlekedési hatóság tájékoztatása szerint az áldozatok között egy iskolás gyermek is volt. Siboniso Duma, a közlekedési osztály tisztviselője közölte: az elsődleges információk alapján a teherautó sofőrje megfordult az úton, ami frontális ütközéshez vezetett. A baleset körülményeit a városi és az országos rendőrség is vizsgálja - írja az AP News.

A balesetben tizenegye ember vesztette életét. A kép illusztráció. Fotó: GIANLUIGI GUERCIA / AFP

A balesetben további hét ember sérült meg

A helyszínre érkező mentőszolgálatok szerint további hét ember súlyosan megsérült. Garrith Jamieson, az ALS Paramedics szóvivője elmondta, hogy a kisbusz sofőrje a roncsokba szorult, kiszabadításán hosszú ideig dolgoztak a mentők. Az eset újra ráirányította a figyelmet a dél-afrikai közúti közlekedés súlyos biztonsági problémáira.

Január 19-én Johannesburg közelében egy iskolásokat szállító kisbusz ütközött össze egy teherautóval, akkor 14 gyermek vesztette életét.

Az akkori baleset sofőrjét letartóztatták, és 14 rendbeli gyilkossággal vádolták meg, miután kiderült, hogy felelőtlenül vezetett, valamint lejárt jogosítvánnyal ült a volán mögé. A kisbusz-taxik kulcsszerepet játszanak a dél-afrikai közlekedésben: a becslések szerint az ingázók mintegy 70 százaléka használja ezt a közlekedési formát.

A forgalmas reggeli és esti órákban azonban ezek a járművek gyakran érintettek súlyos, sokszor halálos balesetekben.

A probléma nemcsak Dél-Afrikára jellemző. Az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottságának adatai szerint Afrikában a legmagasabb a közúti halálozási arány a világon: 100 ezer lakosra átlagosan 26,6 haláleset jut, miközben a kontinens a globális járműállomány mindössze három százalékát adja. Az Origo korábban arról írt, hogy gyerekeket szállító busz csapódott oszlopnak Kazincbarcikán.