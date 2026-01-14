Halálos baleset: élve temette be a gyerekeket a homok

Két amerikai tinédzser életét vesztette egy baleset következtében a floridai Inverness városában, miután beomlott az a gödör, amelyet egy park területén ástak – tájékoztat a Daily Mail.

A baleset egy floridai parkban történt, ahol a homok beomlása tragédiát okozott (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Halálos baleset: több méter mélyre temette őket a homok

A tragédia január 10-én történt a Sportsman Park területén, ahol a 14 éves George Watts és Derrick „DJ” Hubbard egy rendkívül finom szemcséjű, úgynevezett cukorhomokkal borított részen tartózkodott. A fiúk több méterrel a felszín alatt rekedtek. Életüket nem lehetett megmenteni.

A szülők akkor kezdtek aggódni, amikor a gyerekek nem válaszoltak a hívásaikra, majd a park közelében megtalálták a kerékpárokat és a cipőket. A helyszínre riasztott mentőegységek mintegy félórás munkával emelték ki a fiatalokat a homok alól.

A hatóságok tájékoztatása szerint Hubbard a kórházba szállítást követően elhunyt, Watts pedig kritikus állapotban került orvosi ellátásra, de később életét vesztette.

