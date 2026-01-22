Órákig állt a forgalom: súlyos tömegbaleset történt az autópályán – videó

A rendőrség tájékoztatása szerint az első baleset reggel 9 óra 45 perc körül történt, amikor egy teherautó bal oldali gumiabroncsa menet közben felrobbant. A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, és a középső elválasztókorlátnak csapódott. Az ütközés következtében egy másik személyautó a korlátok közé szorult - írja a Bild.

Tömegbaleset történt az egyik német autópályán (illusztráció - a képen egy német rendőr)Fotó: Markus Spiske/pexels

Súlyos baleset: Tömegkarambol történt Németországban

A karambol során nagy mennyiségű üzemanyag szivárgott az úttestre. A habichtswaldi tűzoltóság egységei azonnal a helyszínre vonultak, és nedvszívó anyaggal kezelték az útfelületet a környezeti károk megelőzése érdekében. Az A44-es autópályát emiatt ideiglenesen teljes szélességében lezárták.

Röviddel az első baleset után a szemközti sávban újabb ütközés történt. A hatóságok szerint több járművezető lelassított, hogy megfigyelje a mentési munkálatokat, ami miatt három autó egymásba csúszott. A második balesetben több ember megsérült, egy mentőhelikopter pedig közvetlenül az autópályán szállt le a sérültek ellátása érdekében.

A forgalom közel két órán keresztül állt, hosszú torlódások alakultak ki. Kassel irányába később újra megnyitották az utat, míg az ellenkező irányban a teljes lezárás feloldását a hatóságok a mentési és takarítási munkák befejezéséhez kötötték. A német rendőrség ismételten arra figyelmeztet, hogy a baleseti helyszíneknél történő lassítás és bámészkodás komoly veszélyt jelent, és akár további balesetekhez is vezethet.

Letért az útról és balesetet szenvedett egy fiatal nő Németországban. Az autó egy fának ütközött, majd orral, függőlegesen állt meg, két fa közé ékelődve. A sofőr csodával határos módon csak könnyebb sérüléseket szenvedett az autóbalesetben.