Tragédiával végződött az ünneplés, vízbe fulladt egy kétéves kisgyerek

Tragikus balesetben életét vesztette egy kétéves kislány karácsonykor, miután beleesett egy kis tóba a család doncasteri otthonában.

A kétéves Isobel Maxwell az otthona kertjében játszott, amikor beleesett a családi ház területén található kis tóba karácsonykor. A szülei a partra húzták és megpróbálták újraéleszteni. A kiérkező mentők kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A tavat egy ideiglenes kerítés vette körül, egyelőre nem tudni, hogy a kislány hogyan juthatott át rajta.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit.

