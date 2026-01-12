Tragédiával végződött az ünneplés, vízbe fulladt egy kétéves kisgyerek

Tragikus balesetben életét vesztette egy kétéves kislány karácsonykor, miután beleesett egy kis tóba a család doncasteri otthonában – írja a Sun.
A kétéves Isobel Maxwell az otthona kertjében játszott, amikor beleesett a családi ház területén található kis tóba karácsonykor. A szülei a partra húzták és megpróbálták újraéleszteni. A kiérkező mentők kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.
A tavat egy ideiglenes kerítés vette körül, egyelőre nem tudni, hogy a kislány hogyan juthatott át rajta.
A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit.
