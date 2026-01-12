Hírlevél
Putyin elleni merényletet terveznek a britek? Döbbenetes részletek

Friss információkat osztott meg az Operatív Törzs – ezt önnek is látnia kell!

Tragédiával végződött az ünneplés, vízbe fulladt egy kétéves kisgyerek

Vízbe fulladt egy kétéves kisgyerek karácsonykor. A kislány az otthona kertjében játszott, amikor beleesett a kerti tóba. A szülők kihúzták és megpróbálták újraéleszteni, de a kislány a kórházban meghalt. A hatóságok vizsgálják a tragikus baleset körülményeit.
Tragikus balesetben életét vesztette egy kétéves kislány karácsonykor, miután beleesett egy kis tóba a család doncasteri otthonában – írja a Sun

A kétéves Isobel Maxwell az otthona kertjében játszott, amikor beleesett a családi ház területén található kis tóba karácsonykor. A szülei a partra húzták és megpróbálták újraéleszteni. A kiérkező mentők kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. 

A tavat egy ideiglenes kerítés vette körül, egyelőre nem tudni, hogy a kislány hogyan juthatott át rajta. 

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset körülményeit. 

