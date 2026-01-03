Hírlevél
Rendkívüli

Kiderült, miért támadta meg Trump Venezuelát

baleset

Óriási kő zúzta össze a lábát, durva bányászati baleset történt

Két férfi halt meg bányabalesetben Ausztráliában pénteken. Az első áldozat egy magánbányában dolgozott, amikor egy kő összezúzta a lábát. A másik férfi egy kilométer mélyen dolgozott, amikor a bánya ráomlott. Mindkét bányászati baleset körülményeit vizsgálják a rendőrök.
Két bányászati baleset is történt Ausztráliában, Queenslandben pénteken. Az egyik áldozat, egy 58 éves férfi egy magántulajdonú bányában dolgozott Mount Britton közelében, amikor rázuhant egy szikla a lábára. A férfi telefonon segítséget kért, de mielőtt a mentők a helyszínre érkeztek, életét vesztette – írja a DailyMail

Két bányászati baleset is történt Ausztráliában, Queenslandben pénteken.
Két bányászati baleset is történt Ausztráliában, Queenslandben pénteken. (A kép illusztráció.)

A rendőrség szerint a férfi egy sziklafalat akart megközelíteni, amikor az elmozdult, és összezúzta a lábát. 

Csupán néhány órával később Blackwater közelében egy föld alatti bánya teteje hirtelen beomlott, és maga alá temetett egy munkást. A férfi holttestét közel egy kilométerrel a föld alatt találták meg. 

