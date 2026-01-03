Óriási kő zúzta össze a lábát, durva bányászati baleset történt

Két bányászati baleset is történt Ausztráliában, Queenslandben pénteken. Az egyik áldozat, egy 58 éves férfi egy magántulajdonú bányában dolgozott Mount Britton közelében, amikor rázuhant egy szikla a lábára. A férfi telefonon segítséget kért, de mielőtt a mentők a helyszínre érkeztek, életét vesztette – írja a DailyMail.

Két bányászati baleset is történt Ausztráliában, Queenslandben pénteken. (A kép illusztráció.)

A rendőrség szerint a férfi egy sziklafalat akart megközelíteni, amikor az elmozdult, és összezúzta a lábát.

Csupán néhány órával később Blackwater közelében egy föld alatti bánya teteje hirtelen beomlott, és maga alá temetett egy munkást. A férfi holttestét közel egy kilométerrel a föld alatt találták meg.

Halálos bányászati balesettörtént Kínában

A délnyugat-kínai Szecsuán tartományban holtan megtalálták egy bányaomlás napokon át keresett mind a négy áldozatát. A baleset szombaton történt a Vanjüan város melletti szénbányában még májusban.

Több munkás is a szénbányában rekedt

Januárban kilenc munkás rekedt egy szénbánya mélyén India északkeleti Assam államában. A mentési műveletekben a hadsereg is részt vett. A helyszínen dolgozó munkások szerint a bányában minimális biztonsági intézkedések voltak, és több mint egy tucat bányász rekedt a mélyben. Néhányan még időben el tudtak menekülni, amikor a víz elkezdte elárasztani a bányát.