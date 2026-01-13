Autizmussal élő Barbie-t dob piacra a Mattel – videó

Az új baba hétfőtől kerül a boltokba, és egy olyan kollekció része, amelyben már szerepel Down-szindrómás Barbie, vak Barbie, vitiligós Barbie és Ken, sőt hallókészülékes és műlábas változat is, adott hírt a CBS News.

Az autista Barbie fején zajszűrő fejhallgató van, és kommunikációs táblagépet is használ – Fotó: Mattel

A Mattel közlése szerint az autista Barbie fejlesztése több mint 18 hónapig tartott, és az Autistic Self Advocacy Network nevű szervezettel együttműködve készült. A kihívás óriási volt, hiszen az autizmus nem egységesen megjelenő állapot, sok tünete pedig első pillantásra nem látható.

Az autizmus nem néz ki egyféleképpen

– mondta Noor Pervez, a szervezet egyik vezetője, aki közvetlenül részt vett a baba megalkotásában.

Hogy néz ki az autista Barbie?

A részletekben rejlik a lényeg:

– a baba szeme kissé oldalra néz, utalva arra, hogy sok autista ember kerüli a közvetlen szemkontaktust;

– mozgatható könyököt és csuklót kapott, hogy megjelenítse a „stimmelést”, vagyis azokat az ismétlődő mozdulatokat, amelyek segítenek a szenzoros ingerek feldolgozásában;

– a ruha kiválasztása körül is vita volt: végül egy bő, A-vonalú ruhát kapott, amely csökkenti az anyag és a bőr közti érintkezést;

– a baba lapos cipőt visel a stabil mozgás érdekében.

A csomagban nem csak a baba található, hanem:

– ujjra csíptethető fidget spinner,

– zajszűrő fejhallgató,

– és egy kommunikációs tablet, amely azokat az eszközöket idézi, amelyeket beszédben akadályozott autista emberek használnak.

Érdekesség, hogy a baba arcvonásait részben indiai Mattel-dolgozók ihlették, ami a készítők szerint egy alulreprezentált közösség megjelenítését szolgálja. Egyes vélemények szerint azonban ez már nem pusztán játék, hanem társadalmi és politikai állásfoglalás.

Egyre több a különleges Barbie

A Mattel az utóbbi években látványosan átalakította a Barbie-univerzumot:

– 2023-ban jött a Down-szindrómás Barbie,

– tavaly nyáron a 1-es típusú cukorbeteg Barbie,

– a kínálatban már van protézises Ken, hallókészülékes Barbie, valamint különböző testalkatú, bőrszínű és hajtípusú babák is.

A Barbie mindig is arra törekedett, hogy azt a világot mutassa meg, amit a gyerekek látnak, és azt, amit elképzelnek

– közölte Jamie Cygielman, a Mattel globális babarészlegének vezetője.