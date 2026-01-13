Autizmussal élő Barbie-t dob piacra a Mattel – videó

Az új baba hétfőtől kerül a boltokba, és egy olyan kollekció része, amelyben már szerepel Down-szindrómás Barbie, vak Barbie, vitiligós Barbie és Ken, sőt hallókészülékes és műlábas változat is, adott hírt a CBS News.
A Mattel közlése szerint az autista Barbie fejlesztése több mint 18 hónapig tartott, és az Autistic Self Advocacy Network nevű szervezettel együttműködve készült. A kihívás óriási volt, hiszen az autizmus nem egységesen megjelenő állapot, sok tünete pedig első pillantásra nem látható.
Az autizmus nem néz ki egyféleképpen
– mondta Noor Pervez, a szervezet egyik vezetője, aki közvetlenül részt vett a baba megalkotásában.
Hogy néz ki az autista Barbie?
A részletekben rejlik a lényeg:
– a baba szeme kissé oldalra néz, utalva arra, hogy sok autista ember kerüli a közvetlen szemkontaktust;
– mozgatható könyököt és csuklót kapott, hogy megjelenítse a „stimmelést”, vagyis azokat az ismétlődő mozdulatokat, amelyek segítenek a szenzoros ingerek feldolgozásában;
– a ruha kiválasztása körül is vita volt: végül egy bő, A-vonalú ruhát kapott, amely csökkenti az anyag és a bőr közti érintkezést;
– a baba lapos cipőt visel a stabil mozgás érdekében.
A csomagban nem csak a baba található, hanem:
– ujjra csíptethető fidget spinner,
– zajszűrő fejhallgató,
– és egy kommunikációs tablet, amely azokat az eszközöket idézi, amelyeket beszédben akadályozott autista emberek használnak.
Érdekesség, hogy a baba arcvonásait részben indiai Mattel-dolgozók ihlették, ami a készítők szerint egy alulreprezentált közösség megjelenítését szolgálja. Egyes vélemények szerint azonban ez már nem pusztán játék, hanem társadalmi és politikai állásfoglalás.
Egyre több a különleges Barbie
A Mattel az utóbbi években látványosan átalakította a Barbie-univerzumot:
– 2023-ban jött a Down-szindrómás Barbie,
– tavaly nyáron a 1-es típusú cukorbeteg Barbie,
– a kínálatban már van protézises Ken, hallókészülékes Barbie, valamint különböző testalkatú, bőrszínű és hajtípusú babák is.
A Barbie mindig is arra törekedett, hogy azt a világot mutassa meg, amit a gyerekek látnak, és azt, amit elképzelnek
– közölte Jamie Cygielman, a Mattel globális babarészlegének vezetője.
Az új, autista Barbie 11,87 dollárért (durván 4 ezer forint) lesz kapható.
Az amerikai járványügyi központ (CDC) szerint az Egyesült Államokban már minden 31. nyolcéves gyermek autizmussal él. Az arány a fiúknál háromszor magasabb, mint a lányoknál.
