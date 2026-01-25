Az elnök fia, Barron Trump menthette meg egy fiatal nő életét

Barron Trump neve ismét a címlapokra került, miután egy londoni nő és volt barátja a bíróságon beszámolt arról, hogy az amerikai elnök legfiatalabb fia többször is kapcsolatba lépett a nővel telefonon és FaceTime-on. Az ügy január közepén vett kritikus fordulatot, amikor Barron állítólag közbelépett, és értesítette a brit rendőrséget, miután a nő veszélybe került – írja a Daily Mail.

Barron Trump – Fotó: Instagram/@barrotrump

Barron Trump megmentette a nőt, amikor volt barátja megtámadta

A tárgyaláson a nő volt barátja, Matvei Rumiantsev azt állította, hogy Barron Trump rendszeresen hívogatta a nőt, akár a nap különböző óráiban is. Rumiantsev szerint a folyamatos kommunikáció és a nő által Barronnak adott „sweetheart” becenév feszültséget okozott a kapcsolatukban, ami végül a január 18-i támadáshoz vezetett.

Az áldozat elmondása szerint Barron Trump az Egyesült Államokból hívta a brit segélyhívót, a 999-et, miután FaceTime-on látta, hogy a nő életveszélyben van.

Rumiantsev fizikailag bántalmazta a nőt, a hatóságok szerint Barron hívása kulcsfontosságú volt a rendőrség gyors beavatkozásában.

Barron Trump, Donald és Melania Trump egyetlen közös gyermeke, továbbra is rendkívül visszahúzódó életet él, és ritkán kerül a nyilvánosság elé.

