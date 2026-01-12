Rejtélyes körülmények között eltűnt egy milliárdos orosz üzletember

Baumgertner január 7-én tűnt el, miután elhagyta limasszoli otthonát. Egy alkalmazottja később értesítette a hatóságokat, miután az üzletember többszöri telefonhívásra sem válaszolt. A nyomozás során kiderült, hogy Baumgertner mobiltelefonjának jelét utoljára a Pissouri falu közelében fekvő, meredek és sziklás tengerparti területen észlelték.

Eltűnt Baumgertner Cipruson – nyoma veszett az Uralkali volt vezérigazgatójának Artem Korotaev / TASS / Profimedia

A ciprusi rendőrség január 10-én speciális egységekkel kezdett kutatást a nehezen megközelíthető terepen. Másnap a keresést légi egységekkel is kiterjesztették, azonban az érkező vihar miatt az akciót ideiglenesen fel kellett függeszteni. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy idegenkezűségre utaló nyomokat találtak-e.

Baumgertner neve korábban is többször bekerült a nemzetközi hírekbe. Az üzletember 2003 és 2013 között vezette az Uralkalit, előbb kereskedelmi igazgatóként, majd vezérigazgatóként. 2013 augusztusában Minszkben őrizetbe vették, amikor a belarusz kormánnyal folytatott tárgyalásokra érkezett a káliumértékesítés ügyében.

Akkor hatalommal való visszaéléssel vádolták meg, és az ügy később az orosz–belarusz „káliumháború” jelképévé vált.

Három hónap előzetes letartóztatás és házi őrizet után Baumgertnert Moszkvába szállították. Oroszországban eljárást indítottak ellene a kiadatása érdekében, ám az ügyet 2015-ben bizonyíték hiányában megszüntették. Az üzletember ezután visszatért az üzleti életbe, és a Global Ports kikötőüzemeltető cég vezérigazgatója lett. Az elmúlt években életvitelszerűen Cipruson élt.

A Baumgertner eltűnése Cipruson ügyében indított nyomozás tovább folytatódik, a hatóságok pedig azt ígérik, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények javulása után újraindítják a keresési műveleteket.