Rendkívüli

Zelenszkij váratlan helyről kapott gigapofont – kizárt, hogy ezt kiheveri

Kiadták a riasztást: életveszélyes jégpáncélba borul Magyarország

Bécs

Lebénult a bécsi reptér, Budapest még tartja magát

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
A kedd reggeli órákban rendkívüli helyzet alakult ki Ausztria legnagyobb légikikötőjében, amely az utasforgalmat és a menetrendet is azonnal érintette. A bécsi repülőtér területén kialakult jegesedés miatt átmenetileg nem indulnak és nem érkeznek járatok.
Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légi járatokat a bécsi repülőtér – jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője.

Jegesedés bénította meg a forgalmat a bécsi repülőtéren
Jegesedés bénította meg a forgalmat a bécsi repülőtéren - Képünk illusztráció
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Megbénult a bécsi repülőtér

A szóvivő szerint a repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani. A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.

Az érkező járatokat más repülőterekre – például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe – irányítják át.

A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető.

Ónos eső várható a budapesti repülőtér térségében

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében a METAR-adatok szerint helyi idő szerint 9 órától időszakosan ónos eső (FZRA) érkezhet, amely a lehűlt felületekre azonnal ráfagy. Jelenleg a forgalom egy futópályán zajlik, miközben a másik pálya síkosságmentesítése folyamatos – közölte Facebook-oldalán a AIRportal.hu.

