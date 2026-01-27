Hírlevél
Bella Hadid magánélete darabokra hullott — vége a texasi álomnak

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Bella Hadid magánélete ismét a reflektorfénybe került. Bella Hadid és cowboy barátja, Adan Banuelos két év után szakítottak, miután kapcsolatuk hónapok óta se veled, se nélküled állapotban volt.
magánéletBella Hadidszakítás

A Page Six értesülései szerint Bella Hadid szakított Adan Banuelosszal, akivel nemcsak érzelmi, hanem üzleti szálak is összekötötték: közösen több millió dollár értékű versenylovat vásároltak. A bennfentesek „viharosnak” és „hullámzónak” írták le a kapcsolatot.

Bella Hadid számára véget ért a viharos texasi románc.
Bella Hadid számára véget ért a viharos texasi románc. Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Bella Hadid és a viharos szakítás részletei

A pletykák már júniusban felröppentek, hogy gondok lehetnek, ám októberben Banuelos még megható Instagram-posztban köszöntötte évfordulójukat. December elején Bella Hadid még feltűnt egy rodeóeseményen, de közös képek már nem készültek. Az ünnepeket végül Aspenben töltötte barátaival, Banuelos nélkül.

A pár 2023 őszén ismerkedett meg egy texasi lóversenyen. Bella Hadid egy időre Texasba költözött, majd saját otthont vásárolt az államban. 

Banuelos eközben a rodeóvilág egyik legnagyobb fiatal sztárja, aki 28 évesen bekerült a National Cutting Horse Association Hírességek Csarnokába.

Bella Hadid teljesen beleszeretett egy óriási, fát formázó ékszerbe, amely a nyakba akasztva a tüdő érrendszerére is emlékeztet – legalábbis az Instagramon egyből tíz fotót is mutatott róla egy lapozható bejegyzésben, egyébként a cannes-i filmfesztiválon is ezt viselte. 

A rendhagyó nyaklánc természetesen a mostani képeken is a modellen látható, aki alá már nem is vett fel semmit: talán inkább ennek szól az a 2,3 millió kedvelés, amit eddig kapott.

A topmodell nem vett fel semmit a nyitott kardigánja alá - fotók

Bella Hadidról egy pajtában, szénabálák között készült új képsorozat, amelynek darabjain bugyiban és jóformán nyitott kardigánban látható. A modell az Instagramon is mutatott pár werkfotót egy lapozható bejegyzésben, amivel alig nyolc óra alatt szerzett nyolcszázezer kedvelést.

 

