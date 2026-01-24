Ezekkel az ételekkel tönkreteszi bélrendszerét

A bélrendszer egészsége nemcsak az emésztést befolyásolja, hanem hatással van az immunrendszer működésére, a hormonháztartásra és a gyulladások kialakulására is. A bélflóra és a bélmikrobiom egyensúlya könnyen felborulhat, ha rendszeresen fogyasztunk egészségtelen, feldolgozott élelmiszereket, cukros üdítőket vagy alkoholt - írja a FIT BOOK.

A bélrendszer egészségét nagyban befolyásolja a napi étrend (Illusztráció)

Mely ételek ártanak a bélrendszernek?

Az alábbi élelmiszerek rendszeres fogyasztása bizonyítottan kedvezőtlenül hatmak a bélflórára és a bélmikrobiom egyensúlyára:

Feldolgozott élelmiszerek (felvágottak, instant levesek, készételek);

Magas cukortartalmú ételek (édességek, péksütemények);

Telített zsírokban gazdag fogások (gyorsételek, sült húsok);

Alacsony rosttartalmú étrend.

Ezek az ételek csökkentik a hasznos baktériumok számát, miközben növelik a gyulladásos folyamatok kockázatát.

Mely italok ártanak a bélrendszernek?

Alkohol – gyulladást fokoz, rontja a bélfal védelmét;

Cukros üdítők – táptalajt adnak a káros baktériumoknak;

Energiaitalok – magas cukor- és adalékanyag-tartalommal endelkeznek;

Mesterségesen édesített italok – felboríthatják a bélmikrobiom egyensúlyát.

Nemcsak az ételek, hanem az italok is komoly hatással vannak az emésztésre és az immunrendszerre. A rendszeres fogyasztás hosszú távon gyengíti a bélrendszer egészségét.

Cukros vagy light üdítők – melyik rosszabb a bélrendszernek?

Mindkét változat problémás. A cukros üdítők gyorsan növelik a gyulladást és kedveznek a káros baktériumoknak, míg a light verziókban található édesítőszerek (például szacharin, szukralóz) összefüggésbe hozhatók a bélflóra egyensúlyának felborulásával. Összességében egyik sem tekinthető bélbarát választásnak.

