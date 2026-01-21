Szenzáció a tengeren: Beluga bukkant fel Európa partjainál

A hétvégén Callantsoog és Julianadorp térségében észlelték az egyedül úszó Beluga bálnát, amely azonnal felkeltette a hatóságok és tengeri szakemberek figyelmét. A fehér bálna megjelenése azért számít szenzációnak, mert holland vizekben utoljára több évtizeddel ezelőtt dokumentáltak hasonló esetet.

A ritka Beluga bálna megjelenése Hollandia közelében igazi természeti szenzációnak számít.

Fotó: Twitter

Veszélyben van a holland partoknál feltűnt Beluga?

A tengeri emlősök mentésével foglalkozó SOS Dolfijn munkatársai rövid időre vízbe szálltak, hogy biztonságos távolságból, zoomkamerával vizsgálják meg az állatot. A megfigyelések szerint a Beluga jó kondícióban van, normálisan viselkedik, és nem mutatja alultápláltság jeleit – írja az NL Times.

A bálna oldalán ugyan látható egy heg, de a szakemberek szerint ez nem ad okot aggodalomra. Az állat mozgása, légzése és reakciói egészséges egyedre utalnak, ezért a hatóságok úgy döntöttek, nem avatkoznak közbe, csak folyamatosan figyelemmel kísérik az útját.

Miért számít különlegesnek a Beluga felbukkanása ezen a vidéken?

A Beluga – más néven fehér bálna – elsősorban az Északi-sarkvidék és a szubarktikus vizek lakója. Vastag zsírrétege, robusztus teste és speciális alkalmazkodása miatt a hideg tengerekben érzi magát otthonosan.

Video: Beluga whale spotted off Dutch coast for first time in 60 years https://t.co/jnMF4trqyS — NL Times (@NL_Times) January 19, 2026

A szakértők szerint egy ilyen állat megjelenése az Északi-tenger viszonylag melegebb vizeiben olyan, mintha egy jegesmedvét látnánk egy strand közepén. A most megfigyelt egyed ráadásul egyedül úszott, ami szintén ritka, mivel a Beluga bálnák általában kisebb csoportokban közlekednek.

Mikor láttak utoljára Beluga bálnát holland vizekben?

A legutóbbi hivatalos és megerősített megfigyelés 1984-ben történt Zeeland térségében. Korábban sokáig az 1966-os esetet emlegették utolsóként, amikor egy „Moby Dick” becenevű Beluga egészen a Rajnán Bonnig úszott fel, mielőtt visszatért volna a nyílt tengerre.

A mostani észlelés ezért nemcsak természeti ritkaság, hanem történelmi jelentőségű esemény is a holland tengeri megfigyelések szempontjából. A legfrissebb adatok szerint a bálna északnyugati irányba haladt tovább, ami arra utalhat, hogy lassan visszatér az északi vizek felé.