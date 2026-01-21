Szenzáció a tengeren: Beluga bukkant fel Európa partjainál

A hétvégén Callantsoog és Julianadorp térségében észlelték az egyedül úszó Beluga bálnát, amely azonnal felkeltette a hatóságok és tengeri szakemberek figyelmét. A fehér bálna megjelenése azért számít szenzációnak, mert holland vizekben utoljára több évtizeddel ezelőtt dokumentáltak hasonló esetet.
Veszélyben van a holland partoknál feltűnt Beluga?
A tengeri emlősök mentésével foglalkozó SOS Dolfijn munkatársai rövid időre vízbe szálltak, hogy biztonságos távolságból, zoomkamerával vizsgálják meg az állatot. A megfigyelések szerint a Beluga jó kondícióban van, normálisan viselkedik, és nem mutatja alultápláltság jeleit – írja az NL Times.
A bálna oldalán ugyan látható egy heg, de a szakemberek szerint ez nem ad okot aggodalomra. Az állat mozgása, légzése és reakciói egészséges egyedre utalnak, ezért a hatóságok úgy döntöttek, nem avatkoznak közbe, csak folyamatosan figyelemmel kísérik az útját.
Miért számít különlegesnek a Beluga felbukkanása ezen a vidéken?
A Beluga – más néven fehér bálna – elsősorban az Északi-sarkvidék és a szubarktikus vizek lakója. Vastag zsírrétege, robusztus teste és speciális alkalmazkodása miatt a hideg tengerekben érzi magát otthonosan.
A szakértők szerint egy ilyen állat megjelenése az Északi-tenger viszonylag melegebb vizeiben olyan, mintha egy jegesmedvét látnánk egy strand közepén. A most megfigyelt egyed ráadásul egyedül úszott, ami szintén ritka, mivel a Beluga bálnák általában kisebb csoportokban közlekednek.
Mikor láttak utoljára Beluga bálnát holland vizekben?
A legutóbbi hivatalos és megerősített megfigyelés 1984-ben történt Zeeland térségében. Korábban sokáig az 1966-os esetet emlegették utolsóként, amikor egy „Moby Dick” becenevű Beluga egészen a Rajnán Bonnig úszott fel, mielőtt visszatért volna a nyílt tengerre.
A mostani észlelés ezért nemcsak természeti ritkaság, hanem történelmi jelentőségű esemény is a holland tengeri megfigyelések szempontjából. A legfrissebb adatok szerint a bálna északnyugati irányba haladt tovább, ami arra utalhat, hogy lassan visszatér az északi vizek felé.
Az Origo korábban több olyan esetről is beszámolt, amikor szokatlan tengeri emlősök bukkantak fel európai partvidékeken, komoly figyelmet kiváltva a szakemberek körében.
Egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy az éghajlatváltozás és a tengerek felmelegedése miként befolyásolja a tengeri emlősök vándorlását és viselkedését.