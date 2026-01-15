Ártalmatlan alvási szokás, ami növelheti a szívbetegség kockázatát

Sokan nem is gondolnák, hogy az általánossá vált esti szokásuk, hogy égve hagyják a lámpát, a TV-t vagy a kisebb fényeket alvás közben, nemcsak álmatlanságot okozhat, hanem jelentősen növelheti a betegségek kockázatát is.

Nem is gondolnánk, hogy az éjszakai fényforrás növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát

Fotó: Cottonbro Studio/Pexels

Egy brit vizsgálatban majdnem 90 ezer felnőttet követtek közel tíz éven át, miközben minden résztvevő csuklón viselhető fényérzékelőt hordott, amely folyamatosan rögzítette, mennyi fény éri őket alvás közben. A kutatók ezután összevetették az adatokat az egészségügyi nyilvántartásokkal, és egyértelmű mintázatot találtak: aki világosabb környezetben aludt, jóval nagyobb eséllyel kapott szív- és érrendszeri betegségeket – írja a The Sun.

Jelez a test belső órája

A leginkább világos szobában alvók esetében az adatok így festettek: 56 %-kal nagyobb eséllyel alakult ki szívelégtelenség, és 47 %-kal nőtt a szívinfarktus kockázata azokhoz képest, akik sötétebb környezetben pihentek. Ám nemcsak ezek a súlyos kimenetelek voltak gyakoribbak: a fénynek kitett alvók koronáriaér-betegségre és stroke-ra is nagyobb eséllyel számíthattak, mint sötétségben alvó társaik.

De mi lehet ennek az oka? Nos, a szakemberek szerint a háttérben az emberi cirkadián ritmus, vagyis a test belső órája áll. Ez a 24 órás biológiai rendszer szabályozza az alvást, a hormonokat, a vérnyomást és számos más élettani folyamatot.

Amikor fény éri a szemet vagy a bőrt alvás közben, az megváltoztathatja ezt a ritmust, amivel hosszú távon károsan befolyásolhatja a szív- és érrendszeri működést.

Csökkenthető a betegségek kockázata

Bár nem feltétlenül kell teljes sötétségre törekedni, a fény minimalizálása alvás közben komoly egészségügyi előnyt jelenthet, csökkenthető a betegségek kockázata. Elegendő, ha a fényerősség nem haladja meg az öt luxot – ami nagyjából öt gyertya fénye –, így még biztonságosan lehet közlekedni a szobában anélkül, hogy a test óráját megzavarjuk.

A szívbetegség ma az egyik vezető halálok, ezért a kutatók folyamatosan keresik az új kockázati tényezőket.