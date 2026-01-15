Ártalmatlan alvási szokás, ami növelheti a szívbetegség kockázatát

Sokan nem is gondolnák, hogy az általánossá vált esti szokásuk, hogy égve hagyják a lámpát, a TV-t vagy a kisebb fényeket alvás közben, nemcsak álmatlanságot okozhat, hanem jelentősen növelheti a betegségek kockázatát is.
Egy brit vizsgálatban majdnem 90 ezer felnőttet követtek közel tíz éven át, miközben minden résztvevő csuklón viselhető fényérzékelőt hordott, amely folyamatosan rögzítette, mennyi fény éri őket alvás közben. A kutatók ezután összevetették az adatokat az egészségügyi nyilvántartásokkal, és egyértelmű mintázatot találtak: aki világosabb környezetben aludt, jóval nagyobb eséllyel kapott szív- és érrendszeri betegségeket – írja a The Sun.
Jelez a test belső órája
A leginkább világos szobában alvók esetében az adatok így festettek: 56 %-kal nagyobb eséllyel alakult ki szívelégtelenség, és 47 %-kal nőtt a szívinfarktus kockázata azokhoz képest, akik sötétebb környezetben pihentek. Ám nemcsak ezek a súlyos kimenetelek voltak gyakoribbak: a fénynek kitett alvók koronáriaér-betegségre és stroke-ra is nagyobb eséllyel számíthattak, mint sötétségben alvó társaik.
De mi lehet ennek az oka? Nos, a szakemberek szerint a háttérben az emberi cirkadián ritmus, vagyis a test belső órája áll. Ez a 24 órás biológiai rendszer szabályozza az alvást, a hormonokat, a vérnyomást és számos más élettani folyamatot.
Amikor fény éri a szemet vagy a bőrt alvás közben, az megváltoztathatja ezt a ritmust, amivel hosszú távon károsan befolyásolhatja a szív- és érrendszeri működést.
Csökkenthető a betegségek kockázata
Bár nem feltétlenül kell teljes sötétségre törekedni, a fény minimalizálása alvás közben komoly egészségügyi előnyt jelenthet, csökkenthető a betegségek kockázata. Elegendő, ha a fényerősség nem haladja meg az öt luxot – ami nagyjából öt gyertya fénye –, így még biztonságosan lehet közlekedni a szobában anélkül, hogy a test óráját megzavarjuk.
A szívbetegség ma az egyik vezető halálok, ezért a kutatók folyamatosan keresik az új kockázati tényezőket.