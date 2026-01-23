Meztelenkedett egy moziban – Bianca Censori újabb botrányt robbantott

Hírlevél
45 perce
Bianca Censori ismét magára vonta a figyelmet egy meghökkentő megjelenéssel.A Bianca Censori név ezúttal azért került a címlapokra, mert Kanye West oldalán gyakorlatilag nadrág nélkül jelent meg egy nyilvános mozirandin Kaliforniában.
botrányBianca CensoriKanye West

Bianca Censori újra bebizonyította, hogy nem ismer kompromisszumot, ha megjelenésről van szó. Az ausztrál modell Kanye Westtel együtt érkezett egy calabasasi moziba, ahol A téboly otthona című filmet nézték meg – ám a filmnél is nagyobb figyelmet kapott Censori szinte alig létező öltözéke – írj a Metro.

Exclusif - Bianca Censori sort d'un restaurant seule à Paris pour se rendre à l'afterparty Bluemarble pendant la fashion week le 20 juin 2024. © Pierre Perusseau / Tiziano Da Silva / Bestimage Exclusive - No web Bianca Censori leaves a restaurant alone in Paris to attend the Bluemarble afterparty during fashion week on 20 June 2024.
Bianca Censori ismét sokkolt: alig takaró ruhában érkezett moziba Kanye Westtel, a fotók pillanatok alatt bejárták a világsajtót. Fotó: Northfoto

Bianca Censori újabb merész szettje sokkolta a rajongókat

A 31 éves Bianca Censori egy áttetsző, halványrózsaszín pánt nélküli bodyt viselt, amely alá mindössze egy apró szatén melltartót vett fel. A nadrág ezúttal is teljesen elmaradt, a megjelenést csupán ezüst színű, fűzős magassarkú cipő egészítette ki.

image

Miközben Bianca Censori ismét a határokat feszegette, Kanye West meglepően visszafogott volt: barna bőrdzsekit, fehér pólót és fekete nadrágot viselt.

Nem ez az első alkalom, hogy a pár randija botrányt kelt. Korábban Censori teljesen átlátszó felsőben, máskor pedig olyan bodyban jelent meg, amelyet csak a kezével tudott „biztonságossá” tenni. 

A Grammy-gálán viselt „láthatatlan” ruha és a hírhedt párnás szett szintén komoly visszhangot váltott ki.

image

A ruhák miatt többször felmerült, hogy Kanye West irányítja felesége megjelenését, amit a rapper korábban dühösen tagadott. Bianca Censori ritkán szólal meg nyilvánosan, de egy korábbi megszólalás szerint nem az öncélú figyelemkeltés vezérli, hanem az önkifejezés.

Kanye West felesége ismételten megvillantotta tökéletes melleit – képek

Bianca Censori megint olyat posztolt az Instagramra, amitől felrobbant a net – ezúttal nem a szokásos pucérkodással, hanem egy óriási, átlátszó buborékban pózolva. Persze a szexi ezüst bodyban, mélyen kivágott dekoltázzsal villantott szép, kerek mellek gondoskodtak arról, hogy senki se a buborékra figyeljen. Bianca Censori ismét tarol.

Angelina Censori merész videója felrobbantotta az Instagramot – a Censori nővérek versenye a legmeztelenebb ruha címéért

Angelina Censori sem marad le híres nővére mögött, ha merész stílusról van szó. A fiatal modell egy áttetsző, csipkés ruhában pózolt, amellyel Bianca Censori botrányos divatját idézte meg. A 21 éves sztár az Instagramon mutatta meg testét takaró, ám szinte semmit sem rejtő Mirror Palais ruháját.

 

