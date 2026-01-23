Meztelenkedett egy moziban – Bianca Censori újabb botrányt robbantott

Bianca Censori újra bebizonyította, hogy nem ismer kompromisszumot, ha megjelenésről van szó. Az ausztrál modell Kanye Westtel együtt érkezett egy calabasasi moziba, ahol A téboly otthona című filmet nézték meg – ám a filmnél is nagyobb figyelmet kapott Censori szinte alig létező öltözéke – írj a Metro.

Bianca Censori ismét sokkolt: alig takaró ruhában érkezett moziba Kanye Westtel, a fotók pillanatok alatt bejárták a világsajtót. Fotó: Northfoto

Bianca Censori újabb merész szettje sokkolta a rajongókat

A 31 éves Bianca Censori egy áttetsző, halványrózsaszín pánt nélküli bodyt viselt, amely alá mindössze egy apró szatén melltartót vett fel. A nadrág ezúttal is teljesen elmaradt, a megjelenést csupán ezüst színű, fűzős magassarkú cipő egészítette ki.

Miközben Bianca Censori ismét a határokat feszegette, Kanye West meglepően visszafogott volt: barna bőrdzsekit, fehér pólót és fekete nadrágot viselt.

Nem ez az első alkalom, hogy a pár randija botrányt kelt. Korábban Censori teljesen átlátszó felsőben, máskor pedig olyan bodyban jelent meg, amelyet csak a kezével tudott „biztonságossá” tenni.

A Grammy-gálán viselt „láthatatlan” ruha és a hírhedt párnás szett szintén komoly visszhangot váltott ki.

A ruhák miatt többször felmerült, hogy Kanye West irányítja felesége megjelenését, amit a rapper korábban dühösen tagadott. Bianca Censori ritkán szólal meg nyilvánosan, de egy korábbi megszólalás szerint nem az öncélú figyelemkeltés vezérli, hanem az önkifejezés.

