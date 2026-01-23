Miért jobb néha tekerni, mint sétálni? – eláruljuk

Biciklizni jó – ez nem is vitás. És valószínűleg a legegészségesebb is. A titok a fizika és a biomechanika egyszerű törvényeiben rejlik.

A biciklizés négyszer hatékonyabb, mint a gyaloglás (illusztráció)

Fotó: Brett Sayles / Pexels

Amikor gyalogolunk vagy futunk, minden lépésünk apró ütközést okoz a talajjal, és a lábunkat minden alkalommal felemeljük és előrelendítjük – ez rengeteg energiát emészt fel.

A kerékpáron ezzel szemben a lábak körkörös mozgást végeznek, és a pedál, a lánc és a váltók segítségével az izomerő majdnem teljes egészében a kerék forgásába fordítódik.

Ennek köszönhető, hogy a bicikli energiatakarékosabban halad előre: szakértők szerint akár négyszer hatékonyabb, mint a gyaloglás, és futáshoz képest még ennél is nagyobb az előny – írja az Independent.

A biciklizés serkenti a vérkeringést

De a hatékonyságon túl az egészségre gyakorolt hatás sem elhanyagolható. A kerékpározás javítja a szív- és érrendszeri egészséget, serkenti a vérkeringést, miközben az izmokat erősíti, de a térdeket és a csípőt kíméli. Emellett a friss levegőn végzett tekerés stresszoldó hatású, és mentálisan is felfrissít: a szabadtéri mozgás a koncentrációt és a hangulatot is javítja.

Természetesen a gyaloglásnak is megvannak az előnyei: egyszerű, bárhol végezhető és a kezdők számára ideális bevezetés a rendszeres mozgás világába.

De ha valaki gyorsan, hatékonyan és élvezetesen szeretne aktív maradni, a bicikli egyértelműen felülmúlja a sétát. Nem csupán közlekedési eszköz, hanem egy mozgásforma, amelynek minden pedálfordulata előrevisz – szó szerint és átvitt értelemben is. Minden mozgás jó, de ha az idő, az energia és a hatékonyság is számít, érdemes felülni a biciklire. A testünk hálás lesz érte, és az utunk is rövidebbnek tűnik.

Az Origo a közelmúltban pár hasznos tippről írt a kerékpárlopások ellen.