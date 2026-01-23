Felrobbant a mellimplantátuma – műteni kellett a Big Brother sztárját

A Big Brother győztese évekkel ezelőtt döntött egy visszafogott mellnagyobbítás mellett, ám a beavatkozás most váratlan következményekkel járt. Kate Lawler (2003-ban nyerte meg a brit Big Brother harmadik évadát) szerint a probléma akkor vált egyértelművé, amikor az egyik melle hirtelen megkeményedett. Az orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy az implantátum megsérült, ami miatt nem lehetett halogatni az újabb mellműtétet – írja a Daily Star.
Felrobbant a Big Brother szereplő mellimplantátuma
A realitysztár elmondása szerint a korábbi beavatkozásra 2015-ben került sor. Nemrég azonban észrevette, hogy a bal melle szokatlanul kemény lett. Az orvosok megállapították, hogy az implantátum megrepedt, vagyis gyakorlatilag felrobbant a mellimplantátuma, ami komoly egészségügyi kockázatot jelentett. Emiatt azonnali műtét vált szükségessé.
Újabb mellműtétre volt szüksége a sztárnak
Kate Lawler egy podcastban mesélt a beavatkozásról, amelyet saját szavaival egyszerűen „mellcserének” nevezett. A celeb elárulta, hogy a műtét után jelenleg is lábadozik, és még a felépülési időszakban van. A Big Brother győztese hangsúlyozta, hogy a beavatkozás elkerülhetetlen volt, és kizárólag az egészsége miatt vállalta.
Molotov-koktélos támadásban segédkezett – karácsonyra kiengedték a Big Brother sztárját
A brit Big Brother egykori sztárja karácsony előtt került ismét reflektorfénybe, miután kiderült, hogy jóval büntetése letelte előtt elhagyhatta a börtönt. Az ügy súlyossága és a szabadulás körülményei komoly felháborodást váltottak ki.
Megdöbbentő részletek derültek ki BB Évi jelenlegi életéről
A Big Brother egykori győztesének élete szinte mesébe illően indult, de drámai fordulatot vett. BB Évi ma már nem a reflektorfényben él, mégis újra megtalálta a boldogságot, egy különös helyen.