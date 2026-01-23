Felrobbant a mellimplantátuma – műteni kellett a Big Brother sztárját

Hírlevél
Újabb egészségügyi beavatkozáson esett át a Kate Lawler, miután komoly probléma lépett fel egy korábbi mellműtétje kapcsán. A Big Brother-szereplő elmondása szerint az egyik mellimplantátuma megrepedt, ezért azonnali operációra volt szükség.
A Big Brother győztese évekkel ezelőtt döntött egy visszafogott mellnagyobbítás mellett, ám a beavatkozás most váratlan következményekkel járt. Kate Lawler (2003-ban nyerte meg a brit Big Brother harmadik évadát) szerint a probléma akkor vált egyértelművé, amikor az egyik melle hirtelen megkeményedett. Az orvosi vizsgálatok után kiderült, hogy az implantátum megsérült, ami miatt nem lehetett halogatni az újabb mellműtétet – írja a Daily Star.

US first place winner of "Big Brother" reality television show Eddie McGee (C) is greeted family members after exiting the "Big Brother" house on a CBS Studio Center parking lot in Los Angeles, 29 September 2000. The series began with ten contestants isolated in the home three months ago with the audience voting people off the show, and the winner taking 500,000 USD. AFP PHOTO/Lucy NICHOLSON (Photo by LUCY NICHOLSON / AFP)
Felrobbant a melle a Big Brother sztárjának Fotó: LUCY NICHOLSON / AFP

A realitysztár elmondása szerint a korábbi beavatkozásra 2015-ben került sor. Nemrég azonban észrevette, hogy a bal melle szokatlanul kemény lett. Az orvosok megállapították, hogy az implantátum megrepedt, vagyis gyakorlatilag felrobbant a mellimplantátuma, ami komoly egészségügyi kockázatot jelentett. Emiatt azonnali műtét vált szükségessé.

Újabb mellműtétre volt szüksége a sztárnak

Kate Lawler egy podcastban mesélt a beavatkozásról, amelyet saját szavaival egyszerűen „mellcserének” nevezett. A celeb elárulta, hogy a műtét után jelenleg is lábadozik, és még a felépülési időszakban van. A Big Brother győztese hangsúlyozta, hogy a beavatkozás elkerülhetetlen volt, és kizárólag az egészsége miatt vállalta.

