Billie Eilish új fotójától felrobbant az internet

Billie Eilish ismét bebizonyította, hogy nincs szüksége látványos kampányokra ahhoz, hogy uralja az online teret. A popsztár legújabb Instagram-bejegyzését néhány óra alatt milliók látták és valóságos kommentcunamit indított el. A képen az látható, amint a művésznő egy sütit tart a kezében, egy egyszerű "Szia" felirattal. A poszt rövid időn belül több millió lájkot és tízezernél is több hozzászólást zsebelt be. Bár első ránézésre csak egy egyszerű szelfiről van szó, Billie Eilish esetében ez is elég volt ahhoz, hogy lángra lobbanjon tőle az internet- írja a Creators.

Billie Eilish mindig önmagát adja. A kép illusztráció. Fotó: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA



Billie egy hétköznapi fotóval is képes feltüzelni a rajongókat

A közösségi médiában sokan épp azt emelték ki, hogy Billie bejegyzése mennyire könnyed és természetes.

Nincs túlgondolva, nincs reklámszagú üzenete, csak ő maga, pontosan úgy, ahogy a rajongók megszerették. Ez az egyszerűség az, ami újra és újra működik nála.

Miért marad Billie a popkultúra egyik legnagyobb alakja?

A tinédzserként berobbant előadóból mára többszörös Grammy-díjas világsztár lett, aki következetesen a saját útját járja. Nem próbál megfelelni az iparági elvárásoknak, és nem erőlteti rá magát a közönségére, mégis, vagy éppen ezért, milliók figyelik minden lépését. Ez a mostani „sütis szelfi” is ezt támasztja alá.

A rajongók nemcsak lájkolták, hanem beszélgetni kezdtek róla, viccelődtek, reakcióvideókat készítettek. Az egyszerű fotó pillanatok alatt kulturális eseménnyé vált.



Egy „szia”, ami mindent elmond

Billie Eilish emlékeztet arra, hogy az online térben a valódi népszerűség nem mindig a hangos kampányokból fakad. Néha elég egy őszinte, laza pillanat ahhoz, hogy az egész internet felfigyeljen rá. Ez a szelfi aprónak tűnhet, mégis tökéletesen megmutatja, miért ikonikus Billie: mert önmaga marad. És úgy tűnik, pontosan ezért nem tudnak betelni vele a rajongók. Az Origo korábban arról írt, hogy Elon Musk beszólt Billie Eilishnek.