50 birka tört be egy Pennybe – videó

A Pennybe betört állatok körülbelül húsz percet töltöttek az üzletben, feltartva a pénztárnál a sort és megrémisztve a vásárlókat. Az elképesztő jelentről videófelvételek is készültek, a birkák a polcok mellett tolongtak, majd távozásuk után összetörött borosüvegek és birka ürülék marad a padlón – írja a The Startist Times.

50 birka véletlenül szakadhatott el a nyájtól.

Fotó: Unsplash

Furcsa dolog zavarta meg a birka nyájat



A birkák valószínűleg egy vásárlót követtek a boltba, gyanítva, hogy állati takarmány vagy só van a bevásárlótáskájában. Az üzletben azonnal megkezdték a takarítást, majd másnap a parkolót is alaposan rendbe tették. Minden csomagolatlan terméket külön ellenőriztek, hangsúlyozva, hogy az áruház számára a minőség az első. A cég végül úgy döntött, nem követel kártérítést a pásztortól, és

cáfolta, hogy reklámfogásról lett volna szó.

Az eset inkább egy humoros emlékeztető lett arra, hogy a mindennapokban néha a természet írja a legjobb sztorikat.

Az esztergomiak is sokkot kaptak a bevásárlóközpont környékén

Néhány napja szokatlan látványban volt részük a járókelőknek Esztergomban is. Egy szarvas teljes nyugalommal sétált a bevásárlóközpont környékén, és még a kíváncsi emberektől sem ijedt meg.