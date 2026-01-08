Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Olvasta?

A CIA végre megszólalt a 3I/ATLAS-ról – kiderültek a titkos részletek

birka

50 birka tört be egy Pennybe – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi jelenség sokkolta a vásárlókat egy bajorországi Pennyben. Ötven birka jelent meg hirtelen a Burgsinn településen lévő áruházban. A juhok egy 500 állatból álló nyájhoz tartoztak, amelyet egy pásztor vezetett egy ipari terület és a közeli folyó között. A birkák azért tévedhettek be az üzletbe, mert elszakadtak a nyájtól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
birkaPenny áruházBajorország

A Pennybe betört állatok körülbelül húsz percet töltöttek az üzletben, feltartva a pénztárnál a sort és megrémisztve a vásárlókat. Az elképesztő jelentről videófelvételek is készültek, a birkák a polcok mellett tolongtak, majd távozásuk után összetörött borosüvegek és birka ürülék marad a padlón írja a The Startist Times.

birka
50 birka véletlenül szakadhatott el a nyájtól.
Fotó: Unsplash

Furcsa dolog zavarta meg a birka nyájat


A birkák valószínűleg egy vásárlót követtek a boltba, gyanítva, hogy állati takarmány vagy só van a bevásárlótáskájában. Az üzletben azonnal megkezdték a takarítást, majd másnap a parkolót is alaposan rendbe tették. Minden csomagolatlan terméket külön ellenőriztek, hangsúlyozva, hogy az áruház számára a minőség az első. A cég végül úgy döntött, nem követel kártérítést a pásztortól, és 

cáfolta, hogy reklámfogásról lett volna szó. 

Az eset inkább egy humoros emlékeztető lett arra, hogy a mindennapokban néha a természet írja a legjobb sztorikat.

Az esztergomiak is sokkot kaptak a bevásárlóközpont környékén

Néhány napja szokatlan látványban volt részük a járókelőknek Esztergomban is. Egy szarvas teljes nyugalommal sétált a bevásárlóközpont környékén, és még a kíváncsi emberektől sem ijedt meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!