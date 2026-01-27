Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Ficónak elege van! Üzent a szlovák miniszterelnök

Ezt látnia kell!

Elfelejthetjük a beteges öregkort? Ezzel a módszerrel megfiatalítható az immunrendszer

Bonnie Blue

Bonnie Blue az ausztrál miniszterelnökkel – kompromittáló képek szivárogtak ki

54 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepő és kínos incidens rázta meg az egyik legismertebb ausztrál hírportált, amikor illetéktelenek hozzáfértek a közösségi oldalukhoz. A hackertámadás során többek között Bonnie Blue brit felnőttfilmes képei is megjelentek az oldal felületén, mielőtt a tartalmat eltávolították volna.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bonnie BlueOnlyFans-modellpornósztárhackertámadás

A történtek helyi idő szerint január 27-én kora délután zajlottak le, amikor egy ausztrál híroldal Facebook-oldalán váratlanul nem odaillő képek jelentek meg. A támadók nemcsak ismert felnőtt filmipari szereplőkről – mint például Bonnie Blue OnlyFans-modellről – posztoltak fotókat, hanem az ausztrál miniszterelnökről is közzétettek egy ironikus hangvételű képet. A bejegyzéseket perceken belül törölték, miután a szerkesztőség visszaszerezte az irányítást.

Bonnie Blue, BonnieBlue, PIC FROM Kennedy News and Media (PICTURED: 25-YEAR-OLD BONNIE BLUE) A woman has students, lecturers and virgins 'queuing round the block' of her Airbnb as she is offering to sleep with as many as possible during freshers' - even bedding '30 in one night'. Bonnie Blue is parading outside universities with her unusual offer and is at Nottingham Trent University between Friday 13 September to Friday 27 September as part of their freshers' week. The only catch is the students are required to film the 'fun' experience for Bonnie's OnlyFans account, which she claims is expected to earn her around £500,000. DISCLAIMER: While Kennedy News and Media uses its best endeavours to establish the copyright and authenticity of all pictures supplied, it accepts no liability for any damage, loss or legal action caused by the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion. SEE KENNEDY NEWS COPY - 0161 697 4266 ***EXCLUSIVE***
Hackertámadás áldozata lett Bonnie Blue
Fotó: Northfoto /  AFP

A médium később megerősítette, hogy az eset egy belső fiók feltörése miatt történt, és azonnali vizsgálat indult a biztonsági rendszer megerősítésére.

Bonnie Blue képei a híroldalon – reagált a botrányra

A történtekre Bonnie Blue, polgári nevén Tia Billinger is reagált egy rövid, ironikus megjegyzéssel a közösségi médiában, amelyben utalt arra, hogy a híroldal látogatói „meglepő tartalommal” találkozhattak. A 26 éves sztár korábban is ismert volt provokatív megszólalásairól, és ezúttal sem fogta vissza magát – számolt be a Daily Star.

Bonnie Blue, BonnieBlue, British adult content creator Tia Billinger, known as 'Bonnie Blue', arrives at Ngurah Rai Immigration Office in Jimbaran on Indonesia's resort island of Bali on December 11, 2025. A controversial British adult film star faces deportation from Indonesia's resort island of Bali for violating immigration laws after she was arrested on suspicion of making pornographic online content, police said on December 11. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
Bonnie Blue a felnőttfilmes botrányhős
Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Újabb vitatott tervekkel sokkolja a közönséget

A hackertámadás időzítése különösen érdekes, mivel Bonnie Blue nemrég ismét a figyelem középpontjába került egy új, sokak által visszatetszőnek tartott projekt bejelentésével. Ahogy az Origo oldalán korábban megírtuk, egy februárra tervezett eseményt reklámoz, amely már most heves reakciókat váltott ki követőiből és kritikusaiból egyaránt.

Bár sokan felháborodásuknak adtak hangot, a rajongók egy része továbbra is támogatja őt, és az esemény iránti érdeklődés sem csökkent számottevően.

Bonnie Blue, BonnieBlue, British adult content creator Tia Billinger, known as "Bonnie Blue", arrives at Denpasar court for her trial in Denpasar, on Indonesia resort island of Bali on December 12, 2025. A controversial British adult film star faces deportation from Indonesia's resort island of Bali for violating immigration laws after she was arrested on suspicion of making pornographic online content, police said on December 11. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
Bonnie Blue újabb orgiát tervez
Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Nem először keveredik botrányba

Bonnie Blue pályafutását korábban is számos botrány kísérte, többek között egy délkelet-ázsiai incidens, amely után visszatért az Egyesült Királyságba. Azóta ugyan visszafogottabban jelent meg a nyilvánosság előtt, de most ismét olyan tervekkel állt elő, amelyek erősen megosztják a közvéleményt.

Egy biztos: Bonnie Blue neve továbbra is garantálja a figyelmet – akár egy váratlan hackertámadás, akár egy újabb provokatív bejelentés kapcsán.

Kapcsolódó tartalmaink:

Szexorgián akar teherbe esni Bonnie Blue – bárki lehet a szerencsés apa

Nem marad el a tervezett erotikus orgia, csak máshová kerülnek a hangsúlyok. Bonnie Blue február elején új erotikus eseményt szervez. A cél ezúttal nem a mennyiség, hanem az, hogy baba foganjon.

Kiderült az igazság Bonnie Blue botrányáról: üzent a pornósztár

A balinéz hatóságok egy provokatív videó miatt vették őrizetbe Tia Billingert. A Bonnie Blue néven ismert pornósztár miatt azonnal kitört a botrány. Később kiderült, hogy a pornógyártás gyanúja nem állt meg, de a helyzete ettől még nem rendeződött: a hatóságok tovább vizsgálják az ügyét, és a deportálás veszélye továbbra is fennáll.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!