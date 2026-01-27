Bonnie Blue az ausztrál miniszterelnökkel – kompromittáló képek szivárogtak ki

A történtek helyi idő szerint január 27-én kora délután zajlottak le, amikor egy ausztrál híroldal Facebook-oldalán váratlanul nem odaillő képek jelentek meg. A támadók nemcsak ismert felnőtt filmipari szereplőkről – mint például Bonnie Blue OnlyFans-modellről – posztoltak fotókat, hanem az ausztrál miniszterelnökről is közzétettek egy ironikus hangvételű képet. A bejegyzéseket perceken belül törölték, miután a szerkesztőség visszaszerezte az irányítást.

Hackertámadás áldozata lett Bonnie Blue

Fotó: Northfoto / AFP

A médium később megerősítette, hogy az eset egy belső fiók feltörése miatt történt, és azonnali vizsgálat indult a biztonsági rendszer megerősítésére.

Bonnie Blue képei a híroldalon – reagált a botrányra

A történtekre Bonnie Blue, polgári nevén Tia Billinger is reagált egy rövid, ironikus megjegyzéssel a közösségi médiában, amelyben utalt arra, hogy a híroldal látogatói „meglepő tartalommal” találkozhattak. A 26 éves sztár korábban is ismert volt provokatív megszólalásairól, és ezúttal sem fogta vissza magát – számolt be a Daily Star.

Bonnie Blue a felnőttfilmes botrányhős

Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Újabb vitatott tervekkel sokkolja a közönséget

A hackertámadás időzítése különösen érdekes, mivel Bonnie Blue nemrég ismét a figyelem középpontjába került egy új, sokak által visszatetszőnek tartott projekt bejelentésével. Ahogy az Origo oldalán korábban megírtuk, egy februárra tervezett eseményt reklámoz, amely már most heves reakciókat váltott ki követőiből és kritikusaiból egyaránt.

Bár sokan felháborodásuknak adtak hangot, a rajongók egy része továbbra is támogatja őt, és az esemény iránti érdeklődés sem csökkent számottevően.

Bonnie Blue újabb orgiát tervez

Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Nem először keveredik botrányba

Bonnie Blue pályafutását korábban is számos botrány kísérte, többek között egy délkelet-ázsiai incidens, amely után visszatért az Egyesült Királyságba. Azóta ugyan visszafogottabban jelent meg a nyilvánosság előtt, de most ismét olyan tervekkel állt elő, amelyek erősen megosztják a közvéleményt.

Egy biztos: Bonnie Blue neve továbbra is garantálja a figyelmet – akár egy váratlan hackertámadás, akár egy újabb provokatív bejelentés kapcsán.

