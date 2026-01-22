Szexorgián akar teherbe esni Bonnie Blue – bárki lehet a szerencsés apa

Hírlevél
1 órája
Nem marad el a tervezett erotikus orgia, csak máshová kerülnek a hangsúlyok. Bonnie Blue február elején új erotikus eseményt szervez. A cél ezúttal nem a mennyiség, hanem az, hogy baba foganjon.
Az erotikus tartalomgyártó és pornósztár Bonnie Blue bejelentette: a nagyszabású orgia későbbre csúszik, de február 7-én így is színpadra lép. Az új esemény tudatosan időzített, és a megtermékenyítés áll a középpontban.

bonnie blue, British adult content creator Tia Billinger, known as 'Bonnie Blue', arrives at Ngurah Rai Immigration Office in Jimbaran on Indonesia's resort island of Bali on December 11, 2025. A controversial British adult film star faces deportation from Indonesia's resort island of Bali for violating immigration laws after she was arrested on suspicion of making pornographic online content, police said on December 11. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
Bonnie Blue Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Bonnie Blue gyermeket tervez

Az erotikus tartalomgyártó és pornósztár Bonnie Blue átrajzolta a menetrendet: a nagyszabású, tömeges orgia várat magára, de a színpad nem marad üresen. Február 7-én egy erotikus esemény jön, ahol a hangsúly nem a számokon, hanem az időzítésen van, és ahol a szex tudatos keretek között kap szerepet.

A koncepció egyszerű és nyersen őszinte. Lesz szex és természetesen több résztvevő – a cél ezúttal nem rekord, hanem az, hogy egyikükből apa lehessen, mert a pornósztár babaprojektje erre épül.

A mesterséges megtermékenyítés csak a múlt, amiről korábban beszélt: akkor az volt az egyetlen reális opció. Most egy szexuális eseményt időzít, ahol természetes úton, valós együttlétek során próbál baba felé haladni, és az a résztvevő, akitől ez megtörténik, apa lehet a babagyártás részeként.

A döntés mögött személyes történet áll. A felnőttfilmes korábban arról beszélt, hogy éveken át küzdött a teherbeeséssel, és most más taktikát választ, mert gyermeket szeretne a pornósztár. A show folytatódik, és most nem a mennyiség, hanem az eredmény számít ebben a szexközpontú babaprojektben.

A legújabb, úgynevezett Breeding Missionnek – nevezzük most csak babagyártási akciótervnek – keresztelt erotikus eseményen a szerencsés kiválasztott megtermékenyítheti a népszerű bulvárhősnőt, és erotikus tartalomgyártót, a pornós Bonnie Blue-t – számolt be a történelmi eseményről a Usmagazine.hu.

Bajban Bonnie Blue, a pornósztár 15 évre börtönbe kerülhet

Buszos forgatás, iskolás jelmezek, fiatal turisták – egy brit pornószínésznő erotikus videói miatt került célkeresztbe Balin. A 26 éves Bonnie Blue az indonéz törvény szigorával néz szembe, miután a hatóságok szerint pornográf tartalmakat gyártott Indonéziában. Akár 120 millió forintnyi büntetést is bezsebelhet a pornósztár.

 

