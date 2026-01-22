Szexorgián akar teherbe esni Bonnie Blue – bárki lehet a szerencsés apa

Az erotikus tartalomgyártó és pornósztár Bonnie Blue bejelentette: a nagyszabású orgia későbbre csúszik, de február 7-én így is színpadra lép. Az új esemény tudatosan időzített, és a megtermékenyítés áll a középpontban.

Bonnie Blue Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Bonnie Blue gyermeket tervez

Az erotikus tartalomgyártó és pornósztár Bonnie Blue átrajzolta a menetrendet: a nagyszabású, tömeges orgia várat magára, de a színpad nem marad üresen. Február 7-én egy erotikus esemény jön, ahol a hangsúly nem a számokon, hanem az időzítésen van, és ahol a szex tudatos keretek között kap szerepet.

A koncepció egyszerű és nyersen őszinte. Lesz szex és természetesen több résztvevő – a cél ezúttal nem rekord, hanem az, hogy egyikükből apa lehessen, mert a pornósztár babaprojektje erre épül.

A mesterséges megtermékenyítés csak a múlt, amiről korábban beszélt: akkor az volt az egyetlen reális opció. Most egy szexuális eseményt időzít, ahol természetes úton, valós együttlétek során próbál baba felé haladni, és az a résztvevő, akitől ez megtörténik, apa lehet a babagyártás részeként.

A döntés mögött személyes történet áll. A felnőttfilmes korábban arról beszélt, hogy éveken át küzdött a teherbeeséssel, és most más taktikát választ, mert gyermeket szeretne a pornósztár. A show folytatódik, és most nem a mennyiség, hanem az eredmény számít ebben a szexközpontú babaprojektben.

A legújabb, úgynevezett Breeding Missionnek – nevezzük most csak babagyártási akciótervnek – keresztelt erotikus eseményen a szerencsés kiválasztott megtermékenyítheti a népszerű bulvárhősnőt, és erotikus tartalomgyártót, a pornós Bonnie Blue-t – számolt be a történelmi eseményről a Usmagazine.hu.

Bajban Bonnie Blue, a pornósztár 15 évre börtönbe kerülhet

Buszos forgatás, iskolás jelmezek, fiatal turisták – egy brit pornószínésznő erotikus videói miatt került célkeresztbe Balin. A 26 éves Bonnie Blue az indonéz törvény szigorával néz szembe, miután a hatóságok szerint pornográf tartalmakat gyártott Indonéziában. Akár 120 millió forintnyi büntetést is bezsebelhet a pornósztár.