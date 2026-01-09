Vörös- vagy fehérbor? Az orvosok válasza sokakat meglep

A bor hosszú ideje része az európai étkezési kultúrának, különösen a mediterrán étrendben. A vörösbor és a fehérbor eltérő módon készül, ami hatással van az antioxidánsokra, a cukortartalomra és a kalóriatartalomra is, ugyanakkor az alkohol egészségügyi kockázatai mindkét típusnál jelen vannak - tájékoztat a Fox News.

Az alkoholmentes bor új lehetőséget kínál a tudatos fogyasztóknak

Fotó: Unsplash

Melyik az egészségesebb bor: fehér vagy vörös?

Az orvosi álláspont szerint nincs drámai különbség a két típus között. A vörösbor több antioxidánst tartalmaz, míg a fehérbor általában könnyebb és alacsonyabb alkoholtartalmú, de az eltérés összességében mérsékelt.

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy nincs „egészséges” alkoholszint. Az alkohol fogyasztása növelheti több betegség, köztük egyes daganatok kockázatát, ezért az óvatosság minden esetben indokolt. A bor mérsékelt fogyasztása egyes tanulmányok szerint együtt járhat bizonyos életmódbeli előnyökkel, de ezek nem kizárólag a bornak tulajdoníthatók. Az alkohol kockázatai hosszú távon felülírhatják az esetleges pozitív hatásokat.

Jó alternatíva lehet az alkoholmentes bor?

Az alkoholmentes bor egyre népszerűbb alternatíva. Ezek az italok megőrzik a bor ízvilágát, miközben nem hordozzák az alkoholhoz köthető egészségügyi kockázatokat.

Leigázta az egész mezőnyt – ez lett az idei legjobb magyar bor!

Az idei kiadvány minden eddiginél több izgalmat tartogat a borrajongóknak. A legjobb magyar bor címéért rekordszámú tétel versenyzett, és a zsűri döntése több szempontból is meglepetést hozott. A toplista nemcsak rangsort állít, hanem bepillantást enged a hazai borászat fejlődésébe, a borvidékek erősödő identitásába és a szakma előtt álló kihívásokba is.

Hol található a világ legnagyobb borospincéje?

Kevesen tudják, hogy Európa egyik legkülönlegesebb boros látványossága Moldovában található. A világ legnagyobb borospincéje nemcsak Guinness-rekorder, hanem a borkultúra igazi szentélye is, ahol több mint kétmillió palack pihen a föld alatt.