Titokzatos összetevőt találtak a népszerű italban, megakadályozhatja a cukorbetegséget

Vörös- vagy fehérbor? Az orvosok válasza sokakat meglep

Egyre több vita övezi, hogy a vörös- vagy a fehérbor számít-e jobb választásnak az egészség szempontjából. A bor kapcsán orvosok szerint a különbségek kisebbek, mint sokan gondolnák, de vannak fontos részletek, amelyekre érdemes figyelni.
A bor hosszú ideje része az európai étkezési kultúrának, különösen a mediterrán étrendben. A vörösbor és a fehérbor eltérő módon készül, ami hatással van az antioxidánsokra, a cukortartalomra és a kalóriatartalomra is, ugyanakkor az alkohol egészségügyi kockázatai mindkét típusnál jelen vannak - tájékoztat a Fox News.

borok
Az alkoholmentes bor új lehetőséget kínál a tudatos fogyasztóknak
Fotó: Unsplash

Melyik az egészségesebb bor: fehér vagy vörös?

Az orvosi álláspont szerint nincs drámai különbség a két típus között. A vörösbor több antioxidánst tartalmaz, míg a fehérbor általában könnyebb és alacsonyabb alkoholtartalmú, de az eltérés összességében mérsékelt.

A vörösbor előnye leginkább a szőlőhéjból származó antioxidánsokhoz köthető. Ezek laboratóriumi körülmények között kedvező hatásokat mutattak, de normál fogyasztás mellett ezek az előnyök korlátozottak.

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy nincs „egészséges” alkoholszint. Az alkohol fogyasztása növelheti több betegség, köztük egyes daganatok kockázatát, ezért az óvatosság minden esetben indokolt. A bor mérsékelt fogyasztása egyes tanulmányok szerint együtt járhat bizonyos életmódbeli előnyökkel, de ezek nem kizárólag a bornak tulajdoníthatók. Az alkohol kockázatai hosszú távon felülírhatják az esetleges pozitív hatásokat.

Jó alternatíva lehet az alkoholmentes bor?

Az alkoholmentes bor egyre népszerűbb alternatíva. Ezek az italok megőrzik a bor ízvilágát, miközben nem hordozzák az alkoholhoz köthető egészségügyi kockázatokat.

