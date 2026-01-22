Borat jelmez miatt zártak több szurkolót börtönbe Kazahsztánban

Hírlevél
Három belga futballszurkolót ítéltek börtönre Kazahsztánban egy Bajnokok Ligája-mérkőzés után. A Borat jelmez viselése és a botrányos viselkedés miatt a hatóságok szerint megsértették a közrendet.
bajnokok ligájabotránykazahsztán

A három, a Club Brugge csapatát támogató drukker a Qairat Almaty elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn jelent meg a lelátón, ahol egy Borat jelmez keltett feltűnést, csapatuk pedig 4–1-re győzött. A férfiak a filmben is látott, zöld színű fürdőruhát viselték, amely világszerte összeforrt a Borat karakterével  –írja a Heute.

A Borat jelmez ikonikus darabja: a Borat karakterhez köthető zöld fürdőruha, amely világszerte a Borat figurájával azonosított viselet.
Fotó: Getty Images

A bíróság közlése szerint a szurkolók ittas állapotban levetkőztek, alsóneműben énekeltek és feltűnést keltettek, ezzel megzavarva a közrendet az Astana Arena lelátóin.

Borat jelmez miatt zéró tolerancia Kazahsztánban

Az asztanai bíróság mindhárom szurkolót öt nap elzárásra ítélte „közrend megsértése” miatt. A kazah televízióban bemutatott felvételeken jól látható, hogy a férfiak tudatosan provokálták a környezetüket.

Kazahsztánban a Borat-poénokat különösen érzékenyen kezelik, mivel a karakter az országot elmaradottként ábrázolja. A filmet jegyző Sacha Baron Cohen alkotása évek óta feszültséget kelt a közép-ázsiai államban.

A hatóságok már korábban is felléptek a hasonló provokációk ellen. 2024-ben egy Borat-motívumos zászlót foglaltak le egy európai kupamérkőzésen, jelezve, hogy az ilyen megnyilvánulások nem kívánatosak Kazahsztánban.

Megbilincselve vitték el a románok legendás focistáját

A Rapid Bukarest korábbi középhátvédjét, Nae Stanciut szerdán a rendőrség megbilincselve vitte el, mivel ittas állapotban ellenállást tanúsított. A románok legendás focistáját letartóztatták, mivel közlekedési balesetet okozott Bukarestben. Ha bűnősnek találják, a felfüggesztett börtönbüntetés mellett közmunkát is kell végeznie.

Elképesztő méreteket öltött a török bundabotrány, újabb letartóztatások jönnek

A török ügyészség pénteki bejelentése szerint 29 személy ellen adtak ki elfogatóparancsot, közülük 26-ot elfogtak, egy pedig már börtönben van más bűncselekmény miatt. Így tovább gyűrűzik a török bundabotrány.

 

