Cukiság: egy család szokatlan módon mentette meg a borjú életét

Kentuckyban egy család különleges módon mentett meg egy újszülött borjút, amely a hétvégi dermesztő hidegben küzdött az életéért a farmon. A Sorrell család gyorsan cselekedett, hogy a kis borjú megússza a fagyos időjárást, és otthonukban meleg környezetet biztosított számára. A történet pedig egy meglepő jelenettel folytatódott: a borjú a kanapén pihent a gyerekek társaságában – írja az AP News.

A család bevitte a házba a faggyal küzdő újszülött borjút (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Borjú a kanapén: nem mindennapi látvány

A borjú szombaton született a szabadban, Macey Sorrell elmondása szerint férje azonnal észrevette, hogy az újszülött köldökzsinórja megfagyott, és az állat teljesen dermedt volt.

Mivel a család tavaly már elveszített egy borjút fagy miatt, most nem haboztak: bevitték a házba, letisztították, felmelegítették, és alaposan megszárították.

Néhány óra múlva a borjú már a kanapén feküdt, a család két kisgyermekével összebújva, akik nevet is adtak neki: a Verdák című rajzfilm után Sallynek keresztelték. Másnap reggel Sally újraegyesült anyjával, és azóta is jól van. Macey Sorrell szerint a család számára nem volt szokatlan, hogy szükség esetén állatot vigyenek a házba – számukra ez egyszerűen a mindennapi élet része a farmon.

